В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы: о чем договариваются

Прекращение огня на Донбассе и освобождения всех пленных. Об этом сегодня договариваются в Минске на первом после "нормандского саммита" заседании Трехсторонней контактной группы. Кроме этого, стороны должны согласовать, где именно будут три новых участка, на которых разведут силы. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что датой нового перемирия на Востоке объявят 20 или 21 декабря. А обмен военнопленными, как и договорились президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин в Париже, проведут до конца этого года.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что у Путина сделали циничное заявление по Минску-3. Москва хочет заставить Киев вести переговоры с боевиками, заявляя о том, что внесение изменений в Минские соглашения возможно только после переговоров Украины с боевиками на Донбассе.

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И это при том, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское государство и его глава не будет вести переговоры с боевиками, действующими на временно оккупированной территории. Также президент считает, что в минской ТКГ должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города Украины.

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