Украина требует от РФ вернуть захваченные в Азовском море суда и освободить пленных
Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море, - заявили в министерстве
МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", а также ранением и захватом в плен членов их экипажей, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
"Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины… Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море", – заявили в министерстве.
В сообщении пресс-службы отмечаются требования Украины об оказании безотлагательной медицинской помощи раненым военнослужащим, обеспечении их немедленного безопасного возвращения на территорию украинского государства, а также возвращении захваченного военного имущества и компенсации украинской стороне причиненных убытков.
"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим", – добавили в МИД.
Кроме того, в заявлении министерства призвали принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе из-за применения новых и усиления существующих санкций, а также предоставление Украине военную помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно-признанных границ.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.
Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
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