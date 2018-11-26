Судьба 23 украинских моряков с захваченных военными РФ кораблей неизвестна
Сейчас есть информация о 6 раненых моряках, из них двое находятся в тяжелом состоянии
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не располагает информацией о судьбе 23 украинских военных моряков, находившихся на кораблях Военно-морских сил Украины, которые были захвачены российскими военными.
"На это время судьба военнослужащих, моряков ВМС Украины, нам неизвестна", – сказал начальник Генштаба Виктор Муженко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в ночь на понедельник.
"Всего было на переходе на трех судах, которые были заблокированы и отбуксированы судами РФ, 23 человека", – сообщил он.
Начальник Генштаба также добавил, что есть информация о ранении 6 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива
Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".
Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.
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