Судьба 23 украинских моряков с захваченных военными РФ кораблей неизвестна

Сегодня, 03:34

Сейчас есть информация о 6 раненых моряках, из них двое находятся в тяжелом состоянии

 

Виктор Муженко, фото из открытых источников
Виктор Муженко, фото из открытых источников

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не располагает информацией о судьбе 23 украинских военных моряков, находившихся на кораблях Военно-морских сил Украины, которые были захвачены российскими военными.

"На это время судьба военнослужащих, моряков ВМС Украины, нам неизвестна", – сказал начальник Генштаба Виктор Муженко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в ночь на понедельник.

"Всего было на переходе на трех судах, которые были заблокированы и отбуксированы судами РФ, 23 человека", – сообщил он.

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Начальник Генштаба также добавил, что есть информация о ранении 6 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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