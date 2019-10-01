Украина в ПАСЕ вошла в группу "Балтика+"

Представители группы "Балтика+". Ясько вторая слева. Фото: facebook.com/lisa.yasko1

После того, как Украина четко высказала свою позицию по Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), украинская делегация вошла в состав постоянной группы "Балтик+" вместе с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией. Об этом сообщила в Facebook глава делегации Украины Елизавета Ясько.

"Мы объявляем о создании группы "Балтик+" в ПАСЕ. Подписали заявление о создании постоянной группы "Балтик+" в ПАСЕ. Договорились с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о дальнейшей системной работе по созданию механизмов по возвращению доверия в ПАСЕ. Следующая встреча группы состоится в Киеве", – написала она.

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По ее словам, задача группы – продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части Донбасса, Грузии и Молдовы.

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"Мы приглашаем в нашу группу всех, для кого европейские ценности и выполнения обязательств не пустые слова. Совместно будем защищать ценности Совета Европы для всех ее членов без исключения", – написала Ясько.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращение России в ПАСЕ.

В свою очередь председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, комментируя демарш Украины, напомнила, что "все 47 стран обязались участвовать в деятельности организации" и что "это не вопрос выбора или желания", а базовая обязанность. Говоря о "глубинных причинах кризиса, возникшего в Совете Европы", в контексте агрессии России против Украины, Паскье подчеркнула, что позиция организации остается неизменной и она "рассчитывает на открытый и честный диалог с российскими коллегами".

В то же время балтийские страны недовольны возвращением России. Так, Латвия и Литва частично бойкотируют осеннюю сессию, и Эстония заявляет о кризисе в организации из-за возвращения россиян. Эстонская делегация попытается привлечь внимание других государств-членов организации к последствиям политической деятельности России.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

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