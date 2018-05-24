США давят на ЕС с требованиями ужесточить санкции против РФ – СМИ

Представители администрации США настаивают на том, чтобы Европа усилила санкции

В США администрация президента Дональда Трампа давит на европейских союзников с требованием ужесточить санкции против России, утверждая, что усилия ЕС в этом смысле отстают от усилий США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

Отвергая обвинения в мягкости президента Дональда Трампа относительно РФ, американские чиновники утверждают, что европейцам следует принять координированные действия против "государственных и негосударственных акторов", которые стоят за кибератаками, а также принять на национальном уровне новые антикоррупционные меры.

"Мы должны работать с нашими европейскими партнерами, чтобы сделать больше для противодействия российской преступной деятельности и не допустить использования Россией каких-либо напряженностей между Европой и Соединенными Штатами", – сказал один из представителей администрации США.

Вашингтон обеспокоен тем, что Россия сможет использовать для своей выгоды противоречия по поводу ядерной сделки с Ираном и планы США ввести новые импортные тарифы на европейскую сталь и алюминий.

Как отмечается, ЕС сомневается в перспективах жестких санкций против России. Несколько стран были возмущены санкциями США против РФ, введенным в апреле, поскольку это негативно сказалось на их инвестициях.

Дэвид Тесслер, чиновник государственного департамента, который управляет политикой санкций, в среду в Брюсселе провел встречи, на которых настаивал на введении санкций в связи с кибернетическими угрозами РФ.

Как ожидается, в четверг в Лондоне представители Госдепа будут давить на страны "Большой семерки" с целью внедрения ими санкций в соответствии с так называемым актом Магнитского, стал "центральным инструментом внешней политики США".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен защищать компании ЕС, ведущие дела с Ираном, от американских санкций.

Ранее мы писали, что принятие ответных мер России на новые санкции США может привести у ухудшению делового климата РФ. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".





