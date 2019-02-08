Украина выбирает президента: Центризбирком закончил регистрировать кандидатов

Количество кандидатов превзошло рекорды всех предыдущих гонок

Украина выбирает президента: Центризбирком закончил регистрировать кандидатов 2019-02-08T22:34:00+02:00 Политика Количество кандидатов превзошло рекорды всех предыдущих гонок

Центризбирком закончил регистрировать кандидатов в президенты. Их количество превзошло рекорды всех предыдущих гонок. Команда "Сегодня" поинтересовалась, сколько времени придется провести избирателю в кабинке для голосования, чтобы только прочитать список желающих возглавить государство.

На один стул – 44 претендента! ЦИК сегодня зарегистрировала последних двух кандидатов в президенты. Это журналист Дмитрий Гнап, от партии "Сила людей", и Александр Соловьев. Его зарегистрировали со второй попытки. На прошлой неделе ему отказали из-за угрожающих пунктов в предвыборной программе.

"Было установлено в предвыборной программе признание Соловьевым самопровозглашенных республик сторонами переговоров, что противоречит законодательству Украины", – пояснил член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов.

Ошибки Соловьев исправил. И таки получил одобрение комиссии.

По количеству зарегистрированных кандидатов нынешняя кампания почти вдвое превысила предыдущий рекорд 2004 года. Тогда было 26 желающих.

За последнюю неделю ЦИК утвердила аж 16 кандидатов. Если до 7 марта никто не снимет свою кандидатуру, размер бюллетеня будет больше метра!

Попробуем определить, сколько времени уйдет у избирателя на то, чтобы ознакомиться с полным перечнем кандидатов – 52 секунды. И это мы озвучивали только фамилии. В реальном же бюллетене будут указаны еще и год рождения, место жительства, род занятий, партийность и субъект выдвижения.

Чтобы не провести в кабинке для голосования полдня, советуем заранее ознакомиться с полным перечнем кандидатов. А рекордными эти президентские гонки будут не только по количеству фамилий в бюллетене, а по количеству представителей кандидатов в участковых комиссиях.

"Приблизительная цифра 1 311 068", – говорит председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Это почти как население Харькова! Много в этом году будет и зарубежных наблюдателей.

"Если в 2014 году мы имели таких общественных организаций 10, то сегодня это 138 общественных организации", – отмечает Слипачук.

В частности, сегодня Центризбирком зарегистрировал 18 наблюдателей от ОБСЕ. Решение допустить многих международных наблюдателей отметил даже спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Верим в стремлении прозрачности и проведения свободных и справедливых выборов", – заявил Волкер.

А вот решение не приглашать отдельных наблюдателей от России Волкер поприветствовал. Говорит, попытки Кремля вмешаться в выборы Украины – вполне реальная угроза.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: Центризбирком закончил регистрировать кандидатов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...