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Украина выбирает президента: главное за 28 марта

Сегодня, 22:00

Кандидаты не теряют последних возможностей привлечь избирателей за 3 дня до голосования

Украина выбирает президента: главное за 28 марта Политика Кандидаты не теряют последних возможностей привлечь избирателей за 3 дня до голосования

Установление мира, экономический рост и сохранение природных ресурсов – ТОП темы кандидатов в президенты сегодня. Они не теряют последних возможностей привлечь избирателей за 3 дня до голосования.

Экспортировать не сырье, а готовую продукцию предлагает Олег Ляшко. Сегодня он на Житомирщине. Так, говорит, создадим новые рабочие места, будем больше зарабатывать и преодолеем бедность. А значит, страна откажется от кредитов. Ляшко убежден – украинский лес надо восстанавливать, поэтому способствовал принятию моратория на вывоз леса кругляка. А сейчас добивается принятия закона о запрете вывоза дров, под которыми маскируют контрабанду леса.

"Я запрещу вывозить из Украины сырье. Никакого сырья, только готовую продукцию. Не металлолом, не зерна, не древесину, а изделия из металла, хлеб, муку, крупы, мебель и другую продукцию. Тогда мы будем зарабатывать в сотни раз больше, чем сегодня. Навести порядок с этой варварской вырубкой. Вырубают одно дерево, взамен в законе должно быть изменено и написано "взамен одного вырубленного дерева – посадить два", чтобы восстановить наши лесные насаждения, чтобы дети их не на картинке видели, а чтобы они видели в реальности. И ключевое – это рабочие места, восстановление деревообработки и мебельной промышленности в Украине", – заявил Ляшко.

Защитить реформы и достижения прошлых пяти лет призвал украинский Петр Порошенко. Сегодня он встретился с общественностью Дрогобыча. Политик считает: именно сейчас есть почва, чтобы обеспечить украинцам достойную жизнь.

"Господь нам вернул уникальную возможность построить украинское государство. Мы выстояли российскому нашествию. Мы создали армию, мы обеспечиваем экономический рост. И никакой Путин нас не остановит. И никакая 5-я колонна, которая внутри будет выкрикивать для того, чтобы расколоть наше единство – ничего у них не получится. А еще олигархи-беглецы. Которые, украв миллиарды, сегодня бежали из страны и думают, что они за ниточки будут регулировать своих марионеток и так обманут украинцев. Украинцы сильные, украинцы мудрые, смелые и умные", – сказал Порошенко.

Вернуть мир, возродить Донбасс и перезапустить экономику Украины – обещает Юлия Тимошенко. Она с визитом на Николаевщине. Говорит, достичь этого можно путем переговоров с лидерами стран-гарантов Будапештского меморандума. Эти же государства войдут и в Фонд возрождения Донбасса.

"С частью лидеров, особенно западного мира, я знакома лично, и могу сказать, что не только мир, и не только Донбасс будут возвращены в Украину, а еще ведутся переговоры о создании Фонда развития и возрождения Донбасса. Первый шаг, который должен сделать новый президент – немедленно собрать за столом переговоров президентов и премьеров стран гарантов, начать не фейковый, а настоящий переговорный процесс", – говорит Тимошенко.

Экономический и промышленный рост – приоритетные задачи для Александра Вилкула. Сегодня он собрал масштабный форум в Кривом Роге. Оппозиционер говорит: знает, как быстро обеспечить мир в Украине, поднять зарплаты и пенсии. А пошаговый план действий уже представил в своей программе.

"Я вижу как растет моя поддержка по всей стране. Потому что люди понимают, что я могу быстро обеспечить мир, поднять экономику, дать высокий уровень заработных плат, достойные пенсии, достойный уровень жизни. Никто никого в стране не будет угнетать. Мы будем праздновать 9 мая. Все смогут говорит на том языке, на котором мама пела колыбельные. Мы покончим с радикализмом. У меня сильная программа: четко все выверено по датам и по действиям. У меня сильная команда. И я уверен, что вместе мы победим и построим добрую, мирную, сильную Украину", – заявил Вилкул.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, чего нельзя делать на выборах: запрет на маски и скандал из-за символики. Мы узнали, почему нельзя фотографировать бюллетень во время голосования и какие еще табу для избирателей в день выборов.

Также стало известно, как изготовляют бюллетени для выборов. Каждый бюллетень обошелся государственной казне в 4 гривны 26 копеек – это в четыре раза дороже, чем на предыдущих выборах.


Ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

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Тег выборы, Тимошенко, мир, Донбасс, Порошенко, пенсии, ляшко, вилкул, рабочие места, оппозиционер, выборы президента, Олег Ляшко, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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