Украина выбирает президента: главное за 6 февраля
ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов
Двойники в бюллетене. Двое Шевченко и двое с фамилией Тимошенко. В перечне кандидатов в президенты – нетрудно и запутаться. Официальных претендентов – 37, и список – не окончательный. И украинцы уже теряются в этих фамилиях и лицах.
Конкурс – почти как в Гарварде. С сегодняшнего дня на одно президентское кресло претендует 37 кандидатов. Три часа назад ЦИК зарегистрировала еще трех.
Это Андрей Новак от партии "Патриот" самовыдвиженец Юрий Тимошенко – полный тезка лидера БЮТ по инициалам и Василий Журавлев от политсилы "Стабильность". Удостоверение забрал только последний.
Отказов сегодня было намного больше. Их получили десять желающих возглавить государство.
Мини-опрос показал, что из длинного перечня уже зарегистрированных кандидатов в президенты большинство украинцев новых кандидатов не знают и старых не слишком различают.
Фотографий в бюллетенях не будет. Поэтому, чтобы разобраться в различиях – у украинцев есть еще полтора месяца.
Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.
А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: главное за 6 февраля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психологическая обработка и пропаганда: как ФСБ с Донбасса хочет влиять на выборы президента Украины
Спецслужбы РФ хотят воздействовать на желающих выехать на выборы на контролируемую Украиной территорию, говорит Тымчук
Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки
Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация
Украина выбирает президента: главное за 5 февраля
Зачем столько людей баллотируется в президенты и почему им не жалко двух с половиной миллионов гривен залога
Запрет наблюдателям РФ присутствовать на выборах в Украине: появилась реакция Москвы
Российский ЦИК направил в МИД России список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины