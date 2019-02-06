Украина выбирает президента: главное за 6 февраля

ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов

Украина выбирает президента: главное за 6 февраля 2019-02-06T21:28:00+02:00 Политика ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов

Двойники в бюллетене. Двое Шевченко и двое с фамилией Тимошенко. В перечне кандидатов в президенты – нетрудно и запутаться. Официальных претендентов – 37, и список – не окончательный. И украинцы уже теряются в этих фамилиях и лицах.

Конкурс – почти как в Гарварде. С сегодняшнего дня на одно президентское кресло претендует 37 кандидатов. Три часа назад ЦИК зарегистрировала еще трех.

Это Андрей Новак от партии "Патриот" самовыдвиженец Юрий Тимошенко – полный тезка лидера БЮТ по инициалам и Василий Журавлев от политсилы "Стабильность". Удостоверение забрал только последний.

Отказов сегодня было намного больше. Их получили десять желающих возглавить государство.

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Мини-опрос показал, что из длинного перечня уже зарегистрированных кандидатов в президенты большинство украинцев новых кандидатов не знают и старых не слишком различают.

Фотографий в бюллетенях не будет. Поэтому, чтобы разобраться в различиях – у украинцев есть еще полтора месяца.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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