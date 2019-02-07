Украина выбирает президента: главное за 7 февраля

Что сегодня смогло заинтересовать политиков больше, чем изменения в Конституции

Украина выбирает президента: главное за 7 февраля 2019-02-07T23:56:00+02:00 Политика Что сегодня смогло заинтересовать политиков больше, чем изменения в Конституции

Украина идет в ЕС и НАТО. Своих позиций об этом не могли не обнародовать кандидаты в президенты. Мнения отличаются. Аргументы политиков – в нашем дайджесте. Из него узнаете и о том, что сегодня смогло заинтересовать политиков больше, чем изменения в Конституции.

Евроинтеграция не только политическая, но и социальная. Кроме изменения Конституции надо еще изменить страну и условия жизни в ней. Такое мнение озвучил Олег Ляшко. Говорит, проблем сейчас немало: слабая экономика, маленькие зарплаты и пенсии, завышенные тарифы на коммунальные услуги. Депутат призвал коллег объединиться ради решения этих вопросов.

"Наши избиратели – украинцы за реальную евроинтеграцию. Этот вопрос не обсуждается. Реальная евроинтеграция – это достойная жизнь в родной стране. Не декларация. Любую декларацию можно написать. Вы идете в Европу через... Африку? Где евроинтеграция? Где реальная поддержка украинцев, где европейской уровень жизни? Мне нужна сильная экономика, благосостояние каждой украинской семьи и сильная страна", – заявил кандидат в президенты Украины Олег Ляшко.

Вступление Украины в ЕС и НАТО – неизбежно. В этом уверена Юлия Тимошенко. Говорит, всегда придерживалась такого курса, но когда сама была премьером и пыталась достичь цели – международные партнеры отказали. Сегодня каждый депутат "Батькивщины" нажал кнопку "за". Теперь дело за конституционным судом и гарантом.



"Следующий президент это сделает. Очень странно, что этот вопрос поднимается за 50 дней до выборов. 5 лет времени на это не было. Безусловно, наша цель – это членство в Европейском Союзе. Так же и в военном плане одинокими мы быть не можем. Мы должны быть обязательно частью НАТO", – считает кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

Переименование городов и областей – не время. Такую позицию занимает Александр Вилкул. Он проголосовал против законопроекта, который изменил название его малой родины с Днепропетровской на Сичеславскую область. Депутат предлагает такие вопросы выносить на местные референдумы



"Это попытка отвлечь внимание людей от тех огромных проблем, которые есть в социальной сфере. Отвлечь внимание от войны. Я считаю вопросы о том, как будет называться город, область или улица, должны воспринимать не депутаты Верховной Рады, а люди, которые там живут", – отметил кандидат в президенты Александр Вилкул.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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