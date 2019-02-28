Украина выбирает президента: главные тезисы кандидатов за 28 февраля

Кандидаты обещают ввести страховую медицину и снизить цену на квартплату

Украина выбирает президента: главные тезисы кандидатов за 28 февраля 2019-02-28T22:56:24+02:00 Политика Кандидаты обещают ввести страховую медицину и снизить цену на квартплату

Ввести страховую медицину и снизить цену на квартплату. Кандидаты в президенты и дальше раздают обещания украинцам. Некоторые из претендентов на главное кресло заявляют о провокациях против них. Главные предвыборные тезисы за сегодня – смотрите в дайджесте.

Программа "Сельская медицина" в действии. Петр Порошенко на Кировоградщине посетил новую амбулаторию семейной медицины. Такие строят по всей стране. В том числе и за счет средств, конфискованных у прежней власти.

Не продлевать контракт с главой "Нафтогаза", пока тот не вернет премии от правительства требует Олег Ляшко. Политик на Волыни. Говорит, такое вознаграждение на фоне безумных тарифов на газ для населения – издевательство над людьми. Выплаты руководства Нафтогаза Олег Ляшко собирается обжаловать в суде.

"1,5 миллиарда гривен премии Коболев получил – это издевательство над каждым человеком. Космические платежки людям, а они себе космические премии выписывают, и власть делает вид, что этого грабежа не видит. Поэтому мы требуем, чтобы Коболев немедленно вернул эту премию, решить немедленно вопрос с этими космическими зарплатами для государственных чиновников. Зарплаты учителям, врачам поднимать, а не держимордам-чиновникам, которые и так найдут, где украсть. И пока Коболев не вернет премию – не продлевать контракт. Я наведу порядок и через суд заблокирую счета Коболева, деньги, которые он вывел в оффшоры", – заявил кандидат в президенты Украины Олег Ляшко.

Поджог билбордов и давление со стороны радикально настроенных активистов. Серию провокаций против Александра Вилкула организовали за последний месяц – говорят в команде кандидата. Оппозиционер уверен, так власть пытается давить на кандидатов и влиять на результаты выборов.

"Эй выгодно, чтоб они издевались и нападали на людей, чтоб они срывали встречи. Молодчиков в балаклавах задерживают, а суды их выпускают. К сожалению, вся государственная машина им потакает. Но мы не боимся, потому что за нами правда. Я гарантирую, после нашей победы, каждый из них ответит по закону", – говорит кандидат в президенты Украины Александр Вилкул.

"Складывается впечатление, что много кто усматривает в Вилкуле своего ключевого оппонента, ключевого оппозиционного кандидата. И эти атаки они как раз ориентированы на то, чтоб Вилкул не мог вести свою кампанию. Для того, чтоб он не мог говорить с избирателями", – заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В Винницкую область отправился Валентин Наливайченко. Общался с работниками Калиновского машиностроительного завода. Люди спрашивали о качестве и доступности медуслуг. Политик убежден – для развития медицинской отрасли – надо возобновить финансирование из госбюджета. А еще внедрить страховую медицину.

"Люди труда в Украине устали ждать справедливости, справедливой власти, которая будет заботиться о пенсии и зарплате. Люди отчаявшиеся и требуют прекратить разворовывание страны. Финансировать медицину, наук. Чтобы после работы хотелось вернуться домой, в глаза детям и внукам смотреть и говорить: Да! Страна живет! Так, дорогие, мы можем и будем жить на родной земле достойно и справедливо", – говорит кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко.

Отметим, что уже прошло два месяца предвыборной кампании. За это время уже зафиксировано множество нарушений на выборах, среди которых и подкуп избирателей, скупка голосов, хулиганство и другое. Так, например, в полицию поступали сообщения, что в Киевской области пенсионерам раздавали деньги за "правильное" голосование.

В Одессе сообщали о буклетах без исходных данных и скупке голосов. Одесские правоохранители с начала года получили 104 обращения о нарушениях избирательного законодательства.

Чтобы определиться с кандидатом в президенты, у украинцев остался месяц. В этом году выбор широк — 44 претендента на президентскую булаву. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как правильно выбрать, за кого голосовать.

Также смотрите, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город:

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