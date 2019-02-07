Украина выбирает президента: за подкуп кандидатов и избирателей усилят наказание

Некоторые из ранее зарегистрированных кандидатов уже прибегают к подкупу избирателей

Украина выбирает президента: за подкуп кандидатов и избирателей усилят наказание 2019-02-07T21:11:05+02:00 Политика Некоторые из ранее зарегистрированных кандидатов уже прибегают к подкупу избирателей

Кандидатов в президенты уже 42! Это абсолютный рекорд. Сегодня ЦИК утвердила и одного из основных претендентов – нынешнего президента Петра Порошенко. Некоторые из ранее зарегистрированных кандидатов уже прибегают к подкупу избирателей. Полиция имен пока не называет, говорит – проводят следствие. Но добавляют, надо усилить ответственность за нарушение избирательного законодательства.

Президент-претендент. Центризбирком зарегистрировал кандидатом на главный государственный пост нынешнего главу государства. Но по свое удостоверение Порошенко не пришел в парламенте.

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировать кандидата на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта Украина 2019 Порошенко Петра Алексеевича", – говорит заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский.

Еще трое утвержденных самовыдвиженцев получили их сразу. Это Юрий Кармазин, Юлия Литвиненко и Александр Ващенко. Также комиссия сегодня зарегистрировала самовыдвиженцев Дмитрия Гнапа и Владимира Петрова. Еще пяти претендентам отказала.

Большинство из претендентов давно начали предвыборную агитацию. Не всегда законную. В Нацполиции сообщили – ежедневно получаем сотни жалоб. Открыли уже пять уголовных производств по подозрению в подкупе избирателей. Чтобы эффективнее предотвращать продажу голосов, предлагают усилить ответственность за такие преступления. Удивительно, но сейчас закон предусматривает наказание за подкуп юридических лиц. Об обычных простых граждан – ни слова!

"Когда, например, приезжает кандидат в школу и предоставляет школе компьютерную технику и осуществляет там определенную агитацию. Такие случаи могут быть по нынешнему Уголовному кодексу расследованы. Но если кандидат фактически предоставляет товары индивидуально избирателю, то из этой части 3-й статьи 160-й избиратель выпал", – поясняет аналитик ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Александр Клюжев.

Это взялись исправить. Если законопроект примут – по скупке голосов у простых украинцев будут наказывать.

Если человеку предложили товаров или услуг до 58 гривен – подкупщикам грозит штраф до 850 гривен. Если на большую сумму – могут и лишить свободы до 3 лет. Но разработчики законопроекта предлагают увеличить максимальный срок заключения до 6 лет.

"Такие изменения позволят правоохранителям более эффективно противодействовать одной из крупнейших угроз объективного проведения выборов в Украине – подкупа избирателей. Сейчас полиция лишена возможности применять необходимые негласные следственные розыскные действия во время их расследования и сбора доказательств. Например аудио видео контроль по месту совершения преступления мы не можем проводить", – заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы хотим вынести в отдельную категорию продукты и спиртные напитки – чтобы независимо от стоимости за них наступала уголовная ответственность. Это не будет касаться, например, товаров таких как футболки или другие товары – для них эта граница стоимости сохранится", – поясняет советник по правовым вопросам ГО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Коцюруба.

Хотят усилить ответственность и за прямой подкуп. Если полиция докажет, что избиратель получил средства за голосование – ему может грозить до 2 лет тюрьмы. Сейчас за это предусмотрены исправительные работы или штраф до 5100 гривен.

Но будет не только кнут, но и пряник. Если же избиратель, которого подкупили, расскажет правоохранителям, кто и когда дал ему деньги – его от ответственности освободят. А все шишки достанутся подкупщикам. Введут наказание и за подкуп самих кандидатов в президенты. Чтобы бороться с так называемыми "техническими" персонами.

"Если будет доказано, что кандидат за свое выдвижение или отказ от выдвижения, или содействие в формировании избирательных комиссий для других кандидатов – получил за это деньги, то он должен понести уголовную ответственность. К 3 годам лишения свободы", – говорит Александр Клюжев.

Успеет ли пройти все согласования законопроект до президентских выборов авторы не уверены. А вот до парламентских ответственность таки усилят.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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