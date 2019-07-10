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Украина выбирает Раду: что обещают кандидаты

10 июля, 22:53

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года


Кандидаты в народные депутаты продолжают общаться с избирателями и делать предвыборные заявления.

За 5 лет 5 млн дополнительных рабочих мест. Александр Вилкул убеждает – программа "Оппозиционного блока" и опыт команды помогут возродить промышленность страны. По словам политика, например, каждое рабочее место в металлургии дает еще 8 в смежных сферах. А быстрый рост промышленного производства позволит привлекать инвестиции, получать высокие доходы и развивать социальную сферу – строить школы, больницы, дороги. А еще начать выплачивать экологические надбавки жителям промышленных городов

Постоянный источник воды вскоре получат два поселка в Донецкой области. Яблоновка и Александро Калиново. Сейчас из-за перебоев в водоснабжении страдают и население и мелкий бизнес. При поддержке кандидата в народные депутаты Бориса Колесникова неподалеку от поселков бурят скважину. Политик уверен, собственный постоянный источник не только обеспечит жителей водой, но и поможет заинтересовать инвесторов и наполнить бюджет общины.

Главным стимулом для развития украинской экономики должен стать рост доходов граждан, уверена Юлия Тимошенко. Сегодня она представила план по увеличению благосостояния украинцев. Говорит, чем выше зарплаты, тем больше становится спрос, а значит и внутренний рынок.

Не отменять военный парад на День независимости требовали в партии "Свобода". Около тысячи активистов пикетировали Офис президента. Говорят, украинцы должны видеть военную мощь государства.

Провести парад в День независимости требует и Олег Ляшко. На сайте Офиса президента он зарегистрировал петицию с требованием не отменять парад.

7 июля Центризбирком разрешил передать бюллетени в окружные комиссии. Как рассказала председатель Комиссии Татьяна Слипачук, "ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им сотрудников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах. В то же время политические силы уже определились с людьми, с которыми пойдут на выборы. Читайте подробней о списках партий, которые идут в Верховную Раду.

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Тег выборы, видео, Верховная Рада

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