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Украина выбирает Раду: какие требования к кандидатам

24 мая, 22:19

Самовыдвиженцев шокировал размер денежного залога

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Парламентская кампания официально стартовала. Желающих стать депутатами Верховной Рады следующего созыва ждут с документами в Центризбиркоме. Пришел ли уже кто-то в ЦИК? И какие требования к кандидатам, расскажет корреспондент "Сегодня" Наталья Заморская.

С самого утра в Центризбиркоме вывешивают перечень документов для желающих стать депутатами. Но читать его некому. В холле пусто. Только в обед пришло несколько представителей политсил, чтобы уточнить список бумаг. Жалуются, что боятся не успеть все подготовить, потому что предвыборный процесс начался неожиданно быстро, и времени мало. Документы от самовыдвиженцев и кандидатов от партий будут принимать только до 20 июня.

"За настоящее время нет просто возможности подготовиться нормально к выборам, формировать список, подготовить все документы. Поэтому я думаю, что мы все будем здесь в последний день сидеть в Центральной избирательной комиссии с документами", - считает юрист от политической партии Андрей Бурбела.

Один из мужчин, который хочет баллотироваться как самовыдвиженец, и пришел уточнить размер денежного залога, рассказал, что его суммой шокирован.

"Очень впечатлен или даже сказал бы озадачен, что на всех предыдущих выборах эта сумма колебалась плюс минус несколько сотен гривен, но в основном это было 12 000. На сегодняшний день она составляет 41 730 гривен. Я думаю, что теперь во многих аппетит отпадет и желание самовыдвиженцев реализовать свое право", - говорит претендент на депутатство Владимир Василевич.

Для партии, которая выдвигает кандидатов в депутаты в одномандатном округе, размер залога составляет более 4 миллионов гривен. Судя по всему, претенденты еще не успели оплатить необходимых сумм и собрать всех бумаг. В ЦИК говорят: принять всех желающих готовы.

Пока новые политсилы изучают перечень бумаг, старые переформатируются. В частности, ребрендинг провел Блок Петра Порошенко. Теперь партия называется "Европейская солидарность".

Ее лидер Петр Порошенко заявил: политсила получит новых руководителей и новые лица. Большинство составят представители общин. Цель неизменная – продолжения реформ в стране, движение в ЕС и НАТО. 31 мая состоится первый съезд.

"Они очень надеялись, что мы заляжем на дно и не будем им мешать сворачивать с пути реформ, которые мы определили. Если мы не станем на страже – ничего не будет. Они тщательно ждали, пока мы уйдем. Не дождетесь, потому что мы никуда не собираемся идти. Мы остаемся побеждать", – заявил Петр Порошенко.

Между тем указ Владимира Зеленского о роспуске парламента пытаются отменить.

 "Народный фронт" инициировал его обжалование. Подписи за это поставили 62 депутата из разных фракций. Представление с ними сегодня внесли в Конституционный суд.

Депутаты отмечают: парламентская коалиция прекратила деятельность по заявлению "Народного фронта" 17 мая. Именно с этой даты начался 30-дневный срок на формирование новой, как определено Конституцией. И до истечения этого срока распускать Раду нельзя.

"Мы видим в указе президента прямое и явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в нашей Конституции. Попытки, пользуясь политической целесообразностью, использовать закон, как дышло, что недопустимо в демократических государствах", – заявляет народный депутат, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев.

По процедуре должны безотлагательно определить судью для рассмотрения этого представления. Депутаты говорят: попросили обработать его в пределах месячного срока.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

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Тег выборы, Рада, Порошенко, депутаты, ЦИК, народный фронт

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