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Украина выбирает Раду: кандидаты говорили о достойной зарплате, законе о люстрации и восстановлении Донбасса

4 июля, 21:16

Свежие заявления представителей основних политсил, претендующих на кресла в парламенте


Сегодня кандидаты в народне депутаты представили программы поддержки крестьян, развития промышленности и планы возрождения неподконтрольных территорий Донбасса. А еще – стали на защиту закона о люстрации.

Олег Ляшко на встрече с жителями Черкасской области заявил, что украинские черноземы должны принадлежать украинским гражданам, в частности – фермерам. Государственные дотации и дешевые кредиты мелким аграриям спасут села от вымирания, убежден Олег Ляшко. Политик категорически против продажи земли иностранцам. А если часть украинцев все же захочет продать пай, его должен купить государственный земельный банк по рыночной цене.

"Нашему украинскому селу нужна другая судьба. Это – в каждом дворе корова, дотация по 5тыс. гривен на корову, чтобы не травили пестицидами землю, пчел, коров, людей чтобы не травили. И не дать продать землю иностранцам. Хозяином на нашей земле должен быть тот, кто живет в селе, арендует эту землю, обрабатывает ее и платит налоги, местный человек. И чтобы человек, который здесь живет, получал нормальне деньги. Если человек хочет продать пай, выкупите по нормальной, по хорошей цене, чтобы человек мог на эти деньги дом построить. А они довели людей до ручки, так, что людей нет, и землю теперь хотят, чтобы по 3 копейки забирали", – говорит кандидат в народные депутаты Олег Ляшко.

Восстановить отечественную промышленность, уважение к людям и создать достойные условия труда – это ключевые пункты программы "Новая Индустриализация" "Оппозиционного блока". Об этом заявил один из лидеров политсилы Александр Вилкул. Во время встречи с горняками Западно-Донбасской шахты он отметил: цель программы – обеспечить реальную энергонезависимость страны, увеличить объемы добычи угля и обеспечить шахтеров достойными зарплатами.

"В "Оппозиционном блоке" – те, кто прошел серьезный трудовой путь на шахтах и ​​заводах, и поэтому я говорю с робочими на одном языке. На сегодняшний день – миллиард гривен долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами на государственных шахтах. В то же время, предыдущая власть купила угля за границей на 60 миллиардов. Мы восстановим промышленность и дадим людям достойную работу с высокой заработной платой здесь, на Родине", – заявил кандидат в народные депутаты Александр Вилкул.

Сформировать новую стратегию Донбасса предлагают в партии "Слуга Народа". К ее разработке привлекли экспертов, политиков и активистов. Результатом должны стать план развития прифронтовых территорий и план возвращения оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Дмитрий Разумков подчеркивает: вначале следует вернуть доверие людей, проживающих на неподконтрольных территориях.

"Страна – это люди, которые живут на своей родной земле. Поэтому вернув людей, вернув людей ментально – а для этого важен запуск правильной информационной политики - объяснив им реальное наше отношение, не то что они поглощают со стороны пропаганды Кремля и СМИ, а то как есть на самом деле – мы сможем вернуть их, а потом уже и те территории, которые являются временно оккупированнымы", – считает кандидат в народные депутаты Дмитрий Разумков.

Децентрализация, современная система образования, государственные услуги в удобном онлайн-формате. Если приостановить эти преобразования, которые сейчас происходят в стране, это будет иметь катастрофические последствия, убежден Владимир Гройсман. Он заявляет, что в новом парламенте нужны не просто новые лица, а люди, способные принимать эффективные решения.

"У нас в команде каждый человек занимает свой спектр. У нас перекрыты все вопросы, по которым мы точно знаем, что с ними надо делать. Экономика, финансы, образование, медицина, административные услуги, децентрализация, энергетика, все сферы у нас перекрыты. Таким образом мы – реально профессиональные люди, которые могут придти, и у нас в принципе нормальная репутация", – заявляет кандидат в народные депутаты Украины Владимир Гройсман.

Защитить закон о люстрации. С таким требованием под стенами Конституционного суда сегодня собрались представители политических партий и общественные активисты. Говорят: если суд отменит закон, во власть могут попасть одиозные представители режима Януковича. А еще это опорочит память украинских героев, добавляет Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Они думают: выберут новых судей КСУ и отменят закон о люстрации. Зачем? Чтобы завести представителей пятой колонны во власть. Чтобы проникнуть в коалицию, проникнуть в правительство и уже изнутри диктовать условия, которые будет диктовать Москва. Ну разве мы можем это позволить? После Революции Достоинства, после жертв героев Небесной сотни? Как после этого в глаза будем смотреть родителям тех, кто отдал свою жизнь на фронте?" – спрашивает кандидат в народные депутаты Петр Порошенко.

Отстоять честь героев Майдана призвал и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

"Нам нужно отстоять все то, за что боролись люди, и то, за что погибла Небесная сотня. Закон о люстрации был принципиальной позицией, потому что те люди, которые участвовали, и чьи руки в буквальном смысле были в крови этих жертв – не имели права больше никогда иметь отношение к власти в Украине", – заявил кандидат в народные депутаты Святослав Вакарчук.

Ранее мы писали, что кандидаты обещают улучшить уровень жизни на селе, инвестировать в отечественные предприятия и поддержать гривной украинцев, которые держат скот.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 21 политическая сила. Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера в избирательном бюллетене.

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Тег выборы, Порошенко, депутаты, вакарчук, кандидаты, Ляшко, Гройсман, децентрализация

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