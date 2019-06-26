Украина выбирает Раду: кандидаты говорят о зеленой энергетике и развитии бизнеса

Что обещали кандидаты сегодня – смотрите в нашем обзоре

Спускались под землю и говорили о зеленой энергетике, думали как развивать бизнес и привлекать инвестиции. Претенденты на депутатские кресла сегодня снова общались с украинцами. Что обещали – смотрите в нашем обзоре. Мы продолжаем цикл "Украина выбирает Раду".

Обеспечить качественную работу энергетических предприятий – одна из главных задач власти, заявил лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев. Кандидат в народные депутаты сегодня с рабочим визитом в Запорожье. Посетил самую мощную теплоэлектростанцию ​​страны, впоследствии пообщался с горняками железорудного комбината почти на километровой глубине. Отметил: шахтеры – опора экономической независимости страны.

"Наша задача конечно же – максимально помогать предприятиям, которые создают огромные рабочие места и платят налоги. Ну, и проблема конечно поставок угля и энергетической независимости. На сегодняшний день мы знаем, что введены санкции на ввоз дизельного топлива и угля из Российской Федерации, поэтому безусловно Украина столкнется с проблемой покупки этого топлива за границей, слабой и маленькой перевалкой в ​​портах. Эту задачу надо немедленно решать", – считает народный депутат, фракция партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев.

В Одесской области областная, районная и городская ячейки "Оппозиционной платформы "За жизнь" полным составом покинули ряды политсилы и присоединились к партии" Оппозиционный блок". О таком решении заявил председатель областной организации партии "За жизнь" Николай Пундик. По его словам, причиной стали идеологически разные взгляды на политику руководства партии и регионального центра.

Открывать новые рынки сбыта и лоббировать интересы национального производителя за рубежом. Такие несложные шаги позволят значительно ускорить темпы экономического роста страны и оставлять значительную часть средств в регионах, где работают предприятия. В этом уверен глава оппозиционного правительства Борис Колесников. Он говорит – дополнительные средства от экспорта пойдут на восстановление инфраструктуры. А как только появятся достойные условия – в регионы придут и иностранные инвесторы.

"Все страны отстаивают интересы своих компаний. Не стесняясь лоббировать. Нигде в мире по-настоящему рыночной экономики без учета национальных интересов нет. Все в мире лоббисты. В хорошем смысле этого слова. Украинская власть обязана лоббировать украинские компании, открывая им новые экспортные рынки", – заявил глава оппозиционного правительства Борис Колесников.

"Мы все прекрасно понимаем, что молодость – это хорошо, это прекрасно, но нужен опыт, нужны умения, нужна вера, которая наполнена внутренним опытом и содержанием. Чтобы с этой волей, с этой верой, сжав кулаки, реанимировать, возродить то, что страна потеряла. Я считаю, что Борис Викторович отвечает этому и дай Бог ему здоровья и благополучия в этой жизни. Чтоб у него все замыслы его осуществились", – добавил гендиректор Новокраматорского машиностроительного завода Георгий Скударь.

Развитие туризма, зимних видов спорта, зеленой энергетики, малого и среднего бизнеса. Именно так можно привлечь к развитию Карпатского края международных инвесторов. Свое видение Петр Порошенко представил на нынешнем форуме местных общин. По словам лидера партии "Европейская солидарность" – это существенно повысит уровень жизни в регионе и вернет домой работников.

"Перспективу регионального развития Украины, не только Львовщины, не только Галичины, не только Волыни или Закарпатья, всей Украины – мы точно видим сквозь призму ассоциации с Европейским Союзом, через расширение доступа на рынок Евросоюза. Но не только Евросоюз, но и привлечение европейских стран в Украине. Мы создали все условия для того, чтобы в ближайшие годы продолжался рост экономики", – заявил председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Ранее мы рассказывали, что кандидаты предлагают проекты реформирования правоохранительной и образовательной систем.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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