Украина выбирает Раду: кандидаты обратились к украинцам в преддверии выборов

Политики говорили о земле, поддержке пенсионеров, ПАСЕ, и о том, чтобы не делить украинцев

Кандидаты в депутаты обратились к избирателям с заявлениями в преддверии внеочередных выборов в парламент.

Олег Ляшко заявил, что украинская земля будет истощена техническими культурами, а окружающая среда – отравлена гербицидами в случае введения рынка земли. Политик уверен: черноземы по дешевке скупят иностранные компании, но заботиться о селе, сельских жителях и инфраструктуре вряд ли будут. Политик заявляет, власть в этом вопросе должна думать прежде всего об украинских гражданах.

"Мы боремся за дотации для фермеров и единоличников, чтобы обеспечить для них максимально дешевые кредиты на приобретение сельхозтехники, выгодные условия аренды паев через Государственный земельный банк, который будет выкупать землю по рыночным высоким ценам, за прямые и честные дотации на скот. Дотации не агрохолдингам, а единоличникам, обычным сельским жителям, обычным фермерам. Украинцы! Эти выборы – это битва за землю. И мы ее обязательно выиграем. Слава Украине и слава украинскому селу!", – обратился к избирателям кандидат в народные депутаты Украины Олег Ляшко.

Кандидат в народные депутаты Борис Колесников подчеркивает, что в Украине следует в корне улучшать жизнь пожилых людей. Для этого необходимо реформировать систему социальной защиты населения и повысить пенсии. По мнению политика, очень важно создать условия для того, чтобы работодатели официально нанимали сотрудников и честно платили налоги.

"Не нужно велосипед изобретать. Надо просто перенимать мировой опыт. Роль социального инспектора очень важна. В любом социальном государстве это человек номер один. Это даже важнее во многом, чем армия и полиция. Поэтому поднять статус социального инспектора, безусловно, нужно. А еще создать единую социальную систему, единый банк данных", – заявляет кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

Подписать петицию против возвращения российской делегации в ПАСЕ призывает украинцев "Европейская солидарность". Эта политическая сила заявляет: чем больше граждан подпишет петицию, тем более весомой она будет для рассмотрения.

"Не может страна-захватчик, не может агрессор участвовать в организации, основанной на европейских ценностях. Присоединяетесь, подписывайте петицию. Мы остановим российский вход в ПАСЕ", – обратился к украинцам кандидат в народные депутаты Украины Петр Порошенко.

Защитить права нацменьшинств и ввести практику местных референдумов для решения спорных вопросов призвал "Оппозиционный блок", который вместе с представителями местного самоуправления провел в Ужгороде форум под названием "Язык нацменьшинств, религия, мультикультурность".

"Многонациональная, многокультурная и многоязычная страна – в этом наша сила, а не наша слабость. Мы хотим построить сильную и богатую Украину, а не делить людей, как предыдущая власть, по языковому признаку, по культуре, по признаку различного отношения к истории", – заявил на форуме кандидат в народные депутаты Александр Вилкул.

Ранее кандидаты на депутатское кресло обещали улучшить уровень жизни в селе, инвестировать в отечественные предприятия и поддержать гривной украинцев, которые держат скот.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 21 политическая сила. Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера в избирательном бюллетене.

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