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Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с пандемией коронавируса

3 апреля, 02:16

Елена Кузьмич

В резолюции страны ООН призвали «активизировать международное сотрудничество в целях сдерживания пандемии»

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по "глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием". Документ был принят консенсусом без голосования.

Об этом сообщили в пресс-службе председателя Генассамблеи.

В резолюции страны ООН призвали "активизировать международное сотрудничество в целях сдерживания пандемии, смягчения ее последствий и одержания над ней победы, в том числе путем обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом, а также на основе применения соответствующих руководящих принципов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения".

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Резолюция также подчеркивает центральную роль ООН в преодолении кризиса и призывает генсека организации мобилизовать скоординированные усилия всех стран.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным,в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

Также в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 22 летальных случая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Совбез ООН коронавирус пандемия

Источник: ТАСС

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