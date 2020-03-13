Украина закроет границы с Европой из-за коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть государственные границы Украины с европейскими странами для иностранных граждан через 48 часов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания СНБО секретарь ведомства Алексей Данилов.

По его словам, заседание СНБО еще не закончилось, сделан перерыв.

"Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан. МИД сейчас предупредит все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыт", – сказал Данилов.

Он уточнил, что через две недели снова соберется заседание СНБО и примет дальнейшее решение, исходя из ситуации.

"Что касается граждан Украины. У нас есть большая просьба, чтобы по возможности ограничить заграничные поездки, туристические. Все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну". – сказал чиновник и добавил, что украинцы будут проходить проверку на коронавирус.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине уже подтвердили три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. На днях правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые собрания не более 200 человек.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам из-за коронавируса. Премьер указал на необходимость принятых мер и подчеркнул, что правительство ведет переговоры с международными партнерами по поддержке технологически и методологически в борьбе с коронавирусом.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама