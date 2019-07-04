Украина закупит летальное оружие у Канады: Аваков сообщил подробности

Министр внутренних дел встречался в Канаде с министром обороны и обсудил военное сотрудничество

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Украина и Канада договорились о поставках бронетехники, контракт на закупку которой будет подписан через два-три месяца.

Об этом сообщил Глава МВД Арсен Аваков после встречи с канадским министром обороны, передает "Укринформ".

По его словам, на согласование всех деталей и достижения окончательных договоренностей может потребоваться ни один месяц.

"Мы встретились с министром обороны Канады, на которой обсуждались вопросы военной взаимодействия, в том числе закупку летальной оружия. Мы обсудили конкретные дела о новейших бронемашин и некоторых компонентов вооружения. Речь идет о конкретном современном нужном нам виде вооружения. Думаю, что за два-три месяца мы можем в деталях обсудить это и подписать контракт", – сказал Аваков.

Как сообщали новости "Сегодня", переговоры с канадским руководством о военном сотрудничестве провел на днях президент Украины Владимир Зеленский, однако детали поставок вооружений не озвучил. В свою очередь МИД России разразился истерикой из-за оружейных договоренностей Зеленского в Канаде. В Москве заявили, что военная помощь Запада Украине мешает реализации Минских соглашений.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, нужна ли Украине бронетехника из Канады. По его мнению, у украинских военных могут возникнуть сложности с канадскими бронетранспортерами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина закупит летальное оружие у Канады: Аваков сообщил подробности". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"