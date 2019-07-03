МИД России разразился истерикой из-за оружейных договоренностей Зеленского в Канаде
В МИД России заявили, что военная помощь Запада Украине мешает реализации Минских соглашений
В МИД России заявили, что углубление военного сотрудничества Украины с Канадой якобы может оказать негативное влияние на ситуацию на Донбассе.
"Контрастом с декларируемым стремлением к прекращению войны в Донбассе выглядят и сделанные накануне президентом (Украины) Владимиром Зеленским заявления относительно включения Украины в перечень стран – импортеров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортеров для нужд Вооруженных сил Украины", – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того в МИД России заявили, что военная помощь Запада Украине мешает реализации Минских соглашений.
Ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду заявил, что договорился о поставках военной техники в рамках военного сотрудничества.
Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский заявлял, что Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере. По словам президента, это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER.
В свою очередь Джастин Трюдо отмечал, что Канада добавила Украину в список для продажи оружия. Он указал на то, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине.
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