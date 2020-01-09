Путину показали "настольный" авианосец: соцсети хохочут над президентом РФ

Российского президента Владимира Путина высмеяли за посещение выставки во время его незаконного визита на аннексированный Крымский полуостров, где он также наблюдал за совместными военно-морскими учениями в Черном море.

Как сообщают российские СМИ, 9 января хозяин Кремля явился в Севастопольский военно-морской институт, который оккупанты переименовали в Черноморское высшее военно-морское училище ордена Красной звезды имени П.С. Нахимова.

На выставке в институте Путину показали "перспективы развития военно-морского флота" в России в виде миниатюрных макетов авианесущих кораблей.

В частности, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов похвастался игрушечными копиями единственного авианосца, который имеется на вооружении у страны – "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", а также авианесущего комплекса типа "Ламантин", строительство которого еще только планируется.

Формат выставки рассмешил пользователей соцсетей.

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Другие напомнили об условиях жизни обычных россиян в то время, как Кремль строит планирует масштабные военные проекты.

А кое-кто даже нашел среди "перспективных" моделей макеты шестилетней давности.

Напомним, что лишь в прошлом месяце с единственным российским авианосцем "Адмиралом Кузнецовым" случилась очередная авария – находясь на ремонте, у него загорелся один из отсеков, в результате чего два человека погибли.

А в июле в Баренцевом море произошел пожар на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате "Лошарик", в результате чего погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.Основной причиной трагедии считается короткое замыкание.

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