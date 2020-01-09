Путин в Крыму понаблюдал за ракетными стрельбами на боевом корабле "Маршал Устинов"

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Президент России Владимир Путин сегодня посетил оккупированный Крым, где "наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", сообщает ТАСС.

"В Черном море в четверг проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России", – отмечает издание.

Также сообщается, что "от Черноморского флота в практических действиях приняли участие фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли и ракетные катера "Орехово-Зуево", "Набережные Челны", "Ивановец", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Азов", патрульные корабли "Дмитрий Рогачев" и "Василий Быков", подводная лодка "Колпино", малые противолодочные корабли и морские тральщики. От Северного флота – ракетный крейсер "Маршал Устинов", на борту которого был развернут походный штаб, где находились Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и Евменов (Николай Евменов – главком ВМС РФ. – Ред.). В учениях также принял участие большой противолодочный корабль СФ "Вице-адмирал Кулаков".

В ходе учений на оккупированном полуострове также был запущен ряд ракет. В частности, по цели на одном из полигонов была запущена гиперзвуковая ракета "Кинжал".

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"Парой истребителей МиГ-31К была выполнена боевая стрельба ракетой "Кинжал" по цели на одном из полигонов. "Экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр". Экипажи ракетных катеров ЧФ "Ивановец" и "Набережные Челны" выполнили стрельбу противокорабельными ракетами "Москит". Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Утес" Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника".

Кроме того, сообщается что в учениях принимали участие "экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95".

Как сообщал сайт "Сегодня", Россия продолжает проводить в аннексированном Крыму военные учения. Так, даже в новогодние праздники на полуострове прошло "учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника".

В свою очередь в Южном военном округе РФ сообщили, что российские военные намерены "на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов в аннексированном Крыму".

"Основное внимание будет уделено выполнению полетных заданий в горной местности, ночью и в сложных метеорологических условиях. Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов и войск на земле", – говорится в сообщении.

Также в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, к которым привлекла противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи военнослужащих.

А сам президент России последний раз был замечен в оккупированном Крыму, когда запускал железнодорожное сообщение с полуостровом.

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