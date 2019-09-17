Украина жестко отреагировала на визит русинских "друзей" главы Чехии в Крым

В МИД Украины призвали немедленно принять меры к лицам, которые нарушили санкции

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Посольство Украины в Чехии призывает компетентные чешские органы осудить посещение оккупированного Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства т.н. "Всемирного совета Подкарпатских русинов". Об этом передает пресс-центр представительства.

"Посольство Украины в Чешской Республике обратило внимание на сообщения некоторых "средств массовой информации" в оккупированном Россией Крыму о незаконном посещении отдельными гражданами Чехии оккупированного полуострова. Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство относительно посещения оккупированной территории Автономной Республики Крым. Хотели бы в связи с этим им лишь напомнить, что за нарушение порядка въезда на оккупированные территории предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность", – заявили в посольстве.

В заявлении подчеркивается, что особое беспокойство вызывают сообщения о том, что участники группы якобы обсудили с представителями российской оккупационной власти вопрос о "налаживании поездок туристических групп" из Чехии в оккупированный Крым, что было бы прямым нарушением режима санкций ЕС.

"В этой связи призываем компетентные органы Чешской Республики проверить эту информацию и, в случае ее подтверждения, принять соответствующие меры к лицам, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают", – отметили дипломаты.

Реклама

По имеющейся в Украине информации, в составе группы нарушителей украинского законодательства были и лица из числа руководства т.н. "Всемирного совета Подкарпатских русинов", с которыми недавно встретился президент Чешской Республики Милош Земан.

"К сожалению, это является еще одним подтверждением того, что эта организация действует в русле и, очевидно, под руководством Кремля, с целью дестабилизации ситуации в Украине. Ожидаем, что действия указанных лиц получат осуждение со стороны компетентных чешских органов и чешской общественности", – добавили в дипломатическом представительстве.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "в рамках визита в Крым в Евпаторию приехала делегация из Чехии", в состав которой вошли представители "торговой палаты города Усти-над-Лабем, общественники и члены Чешского союза борцов за свободу".

Ранее чешский президент Милош Земан в очередной раз напомнил о своей пророссийской позиции и снова выступил за отмену санкций Запада против Москвы и поддержал незаконную аннексию Крыма.

"Если эти санкции недейственны, тогда, наверное, их необходимо отменить", – заявил он на местном телевидении, добавив, что на Россию санкции особого эффекта не оказали.

Кроме того, Земан снова призвал Украину и остальной мир смириться с аннексией Крыма, назвав это "свершившимся фактом".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама