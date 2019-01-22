Почему украинцам отказывают во въезде в Израиль: дипломат назвал причину

По словам Лиона, после введения безвиза появилось больше людей, получивших отказ при пересечении границы

Фото: МИД Израиля.

Почему украинцам отказывают во въезде в Израиль: дипломат назвал причину //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/71a/fe8/5c471afe8399b.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/71a/fe8/5c471afe8399b.jpg 2019-01-22T15:34:00+02:00 Политика По словам Лиона, после введения безвиза появилось больше людей, получивших отказ при пересечении границы

После введения безвизового режима между Украиной и Израилем появилось больше людей, получивших отказ при пересечении границы. Об этом заявил посол Израиля в Украине Йоэль Лион.

"Но для каждого, кому было отказано, была уважительная причина. Мы знаем эти причины, мы предоставили объяснения вашему Министерству внутренних дел, чтобы показать, почему именно этот человек не был допущен на нашу территорию... Каждая страна мира имеет право выбирать – кто имеет право въезжать на ее территорию, а кто нет, опираясь на определенные критерии", – сказал Лион в интервью "Укринформ".

Как отметил посол, каждый десятый украинский турист является нелегальным мигрантом.

"Каждый год в Израиль приезжает 11 тысяч нелегальных мигрантов из Украины, это составляет 10 процентов от общего числа туристов, посещающих Израиль", – подчеркнул Лион.

Кроме того, посол Израиля в Украине подчеркнул, что его страна нуждается в украинских строителях, и до сих пор действует Договор о временном трудоустройстве для украинских строителей.

"В прошлом году к нам приезжали 150 специалистов, когда у нас квота 3000 в год... Как мы уже говорили ранее, у вас есть очень квалифицированные люди, и мы хотим, чтобы эти люди приезжали и строили в Израиле. Нам нужны строители", – отметил посол.

Как сообщалось ранее, Лион заявил, что Израиль поможет Украине производить больше, а также снизить цены на некоторые товары.

В свою очередь, эксперт-аналитик Борис Кушнирук заявил, что подписание Соглашения о Зоне свободной торговли между Израилем и Украиной позволит использовать передовые израильские технологии в украинском производстве.

Напомним, переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017 году прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.

Вы сейчас просматриваете новость " Почему украинцам отказывают во въезде в Израиль: дипломат назвал причину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Укринформ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...