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Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ – жаль, что нас не услышали (дополнено)

25 июня, 12:01

Глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно будут требовать от России возвращения украинских моряков

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации", – написал он.

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии.

"Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", – отметил президент.

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Глава государства поблагодарил украинскую делегацию и страны, которые поддерживали украинскую инициативу не допустить возвращения России.

"Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею – организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе – будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращения пленных украинских моряков", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего требования Международного трибунала по морскому праву.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

Украинская сторона жестко отреагировала на решение ПАСЕ – политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Теперь даже рассматривается вопрос приостановления украинской делегацией участия в Ассамблее. Как сообщала и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, делегация Украины соберется и будет решать, так как не видит себя в одном зале с россиянами.

Однако уже сегодня в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь будет новый доклад и голосование относительно полномочий российской делегации в организации.

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Тег Россия, Зеленский, ПАСЕ

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Сегодня

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