"Вынуждены ходить на поклон": Саакашвили намекнул на отказ от услуг МВФ

Ранее Саакашвили говорил, что намерен добиться от МВФ в два раза больше денег, чем они дают сейчас

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили считает не совсем целесообразным брать деньги у Международного валютного фонда, лишь бы только выплачивать долги, поскольку на проведение реформ уже не хватает. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Он привел в пример опыт Грузии и намекнул, что Украина могла бы отказаться от услуг МВФ.

"Мне кажется, что при том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ. Я думаю, что Украина достаточно сильная потенциально, чтобы от этого отказаться. Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем осуществить реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди", – сказал Саакашвили.

Как сообщали новости "Сегодня", еще до своего назначения он заявлял о серьезном опыте работы с МВФ еще во времена президентства в Грузии. Саакашвили говорил, что попросит у МВФ еще 8 млрд долларов для Украины, поскольку считает недостаточной нынешний объем помощи, который ожидает наша страна.

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Напомним, 14 мая во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина может получить 10 млрд долларов кредитов, чтобы "иметь возможность в следующем году иметь рост в 7% ВВП". В то же время у Зеленского рассказали, когда Украина получит новый транш от МВФ.

Смотрите также выступление президента Украины в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где он рассказывал о международной финансовой помощи:

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