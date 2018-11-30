Украинские консулы пытаются попасть к перевезенным в Москву пленным морякам – Климкин

Сегодня, 16:53

Министр подчеркнул, что отказ в предоставлении информации и недопуск к украинским морякам консулов является преступлением в соответствии с международным правом

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA
Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Украинские консулы в Москве пытаются получить доступ к украинским морякам, захваченным россиянами близ Керченского пролива 25 ноября. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хотя бы в телефонном режиме представители РФ нам подтвердили, что все наши ребята в Москве. Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа", - написал он.

Министр подчеркнул, что отказ в предоставлении информации и недопуск к украинским морякам консулов является преступлением в соответствии с международным правом.

Ранее сообщалось, что большую часть украинских моряков доставили из оккупированного Крыма в московское СИЗО "Лефортово". При этом трое украинских военных, которые получили ранения при нападении России, находятся в больничной части другого СИЗО.

Напомним, о планах оккупантов транспортировать захваченных моряков из оккупированного Крыма в Москву ранее сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Напомним, о планах оккупантов перевезти захваченных моряков из оккупированного Крыма в Москву ранее сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Кроме того, о том, что их собираются поместить в "Лефортово", ранее сообщал также адвокат арестованных моряков Джемиль Темишев.

Как мы уже писали, оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем 24 украинским морякам с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".
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"Сегодня"

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