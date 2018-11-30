Украинские консулы пытаются попасть к перевезенным в Москву пленным морякам – Климкин
Министр подчеркнул, что отказ в предоставлении информации и недопуск к украинским морякам консулов является преступлением в соответствии с международным правом
Украинские консулы в Москве пытаются получить доступ к украинским морякам, захваченным россиянами близ Керченского пролива 25 ноября. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Хотя бы в телефонном режиме представители РФ нам подтвердили, что все наши ребята в Москве. Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа", - написал он.
Министр подчеркнул, что отказ в предоставлении информации и недопуск к украинским морякам консулов является преступлением в соответствии с международным правом.
Ранее сообщалось, что большую часть украинских моряков доставили из оккупированного Крыма в московское СИЗО "Лефортово". При этом трое украинских военных, которые получили ранения при нападении России, находятся в больничной части другого СИЗО.
Напомним, о планах оккупантов транспортировать захваченных моряков из оккупированного Крыма в Москву ранее сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Напомним, о планах оккупантов перевезти захваченных моряков из оккупированного Крыма в Москву ранее сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Кроме того, о том, что их собираются поместить в "Лефортово", ранее сообщал также адвокат арестованных моряков Джемиль Темишев.
Как мы уже писали, оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем 24 украинским морякам с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".
Вы сейчас просматриваете новость "Украинские консулы пытаются попасть к перевезенным в Москву пленным морякам – Климкин". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"