В Крыму огласили меру пресечения всем захваченным украинским морякам

Подчиняющийся оккупантам "суд" аннексированного Симферополя избрал меру пресечения морякам боевого катера и буксира ВМС Украины, которых в Керченском проливе захватили российские пограничники.

"Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех оставшихся со вчерашнего дня украинских моряков, задержанных российскими пограничниками, в том числе капитана 2-го ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко и капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука", – пишет на своей странице журналист Антон Наумлюк.

В целом 28 ноября мера пресечения в виде ареста была избрана 24 членам боевого состава боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу":

командир рейдового буксира старшина Мельничук О.М. командир артиллерийского бронированного катера "Никополь" старший лейтенант Небылица Б.П. командир артиллерийского бронированного катера "Бердянск" лейтенант Мокряк Р.Н. мичман Будзыло Ю.А. старший матрос Зинченко В.А. старший матрос Опрыско А.А. матрос Цыбизов С.А. старший матрос Артеменко А.А. старший матрос Терещенко В.А. матрос Семидоцкий Е.В. старший матрос Беспальченко В.А. мичман Шевченко А.А. старший матрос Варимез В.К. старший матрос Власюк М.Б. старший матрос Головаш Б.О. старшина Чулиба С.Р. старшина 1-й статьи Костышин В.А. к апитан лейт енант Попов С.Н. старший матрос Безъязычный Ю.Ю. матрос Эйдер А.Д. моряк Сорока В.В. старший лейтенант А.Л. капитан 3-го ранга Лисовой В.В. капитан 2-го ранга Гриценко Д.В.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Ранее мы писали об аресте лейтенанта СБУ Андрея Драча, капитана ВМС Владимира Лисового и старшего матроса Вячеслава Зинченко.

Также сообщалось, что ранее "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков, которых россияне незаконно захватили после атаки в Азовском море.