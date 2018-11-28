В Крыму огласили меру пресечения всем захваченным украинским морякам
Суд оккупированного полуострова арестовал экипаж трех украинских кораблей в полном составе
Подчиняющийся оккупантам "суд" аннексированного Симферополя избрал меру пресечения морякам боевого катера и буксира ВМС Украины, которых в Керченском проливе захватили российские пограничники.
"Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех оставшихся со вчерашнего дня украинских моряков, задержанных российскими пограничниками, в том числе капитана 2-го ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко и капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука", – пишет на своей странице журналист Антон Наумлюк.
В целом 28 ноября мера пресечения в виде ареста была избрана 24 членам боевого состава боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу":
- командир рейдового буксира старшина Мельничук О.М.
- командир артиллерийского бронированного катера "Никополь" старший лейтенант Небылица Б.П.
- командир артиллерийского бронированного катера "Бердянск" лейтенант Мокряк Р.Н.
- мичман Будзыло Ю.А.
- старший матрос Зинченко В.А.
- старший матрос Опрыско А.А.
- матрос Цыбизов С.А.
- старший матрос Артеменко А.А.
- старший матрос Терещенко В.А.
- матрос Семидоцкий Е.В.
- старший матрос Беспальченко В.А.
- мичман Шевченко А.А.
- старший матрос Варимез В.К.
- старший матрос Власюк М.Б.
- старший матрос Головаш Б.О.
- старшина Чулиба С.Р.
- старшина 1-й статьи Костышин В.А.
- капитан лейтенант Попов С.Н.
- старший матрос Безъязычный Ю.Ю.
- матрос Эйдер А.Д.
- моряк Сорока В.В.
- старший лейтенант А.Л.
- капитан 3-го ранга Лисовой В.В.
- капитан 2-го ранга Гриценко Д.В.
Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Ранее мы писали об аресте лейтенанта СБУ Андрея Драча, капитана ВМС Владимира Лисового и старшего матроса Вячеслава Зинченко.
Также сообщалось, что ранее "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков, которых россияне незаконно захватили после атаки в Азовском море.
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