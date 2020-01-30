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Украинский нардеп в ПАСЕ троллит россиян: Не надейтесь, не уйдем

30 января, 01:05

Украинская делегация останется работать в ПАСЕ, несмотря на ратификацию полномочий делегации России

Фото: ПАСЕ

Фото: ПАСЕ

Делегация Украины останется в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на то, что большинство депутатов поддержали в среду резолюцию, поддерживающую подтверждение полномочий российской делегации в полном объеме.

Об этом заявил журналистам член украинской делегации, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Не надейтесь, — ответил он на вопрос о возможном отказе от дальнейшего участия в работе организации. — Вы же сказали, что вам нужен диалог — мы тоже за диалог. Зачем мы будем уходить, если вы хотите вести диалог?"

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Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли решение изменить процедуру введения санкций против стран, нарушающих принципы и ценности Совета Европы. Соответствующий документ поддержали на зимней сессии в Страсбурге. За это решение проголосовали 109 депутатов, против выступили 24, еще 30 – воздержались.

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Напомним, ранее члены зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ПАСЕ российского депутата Петра Толстого, несмотря на его антисемитские высказывания в прошлом.

Два года назад он заявил, что евреи выступают против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге на баланс Русской православной церкви, и назвал их потомками тех, кто якобы разрушал православные храмы.

Стоит отметить, что летом Украина похожим образом смогла остановить назначение вице-президентом ПАСЕ Леонида Слуцкого.

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Алексей Гончаренко делегация Украины ПАСЕ

Источник: ТАСС

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