Украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку

В данное время Балух находится в помещении камерного типа

Фото: facebook.com/tamara.muzychuk.

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого по приговору подконтрольного Кремлю суда в оккупированном Крыму содержат в российской колонии, прекратил голодовку. Об этом в Facebook сообщает общественное объединение "Крымская правозащитная группа".



"Украинский активист, политический заключенный Владимир Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования. Владимира Балуха сегодня, 5 июля 2019 года, в колонии № 4 города Торжок (РФ) посетил украинский консул", – говорится в сообщении.

Правозащитники также сообщили, что в данное время Балух находится в помещении камерного типа (ПКТ).



"Активиста туда поместили на 6 месяцев. Формально обосновывали это тем, что Балух является "злостным нарушителем" внутреннего распорядка. После прибытия в колонию украинца постоянно по надуманным поводам отправляли в ШИЗО за "проступки", которые и не предусматривают наказания в виде изолятора", – заявили правозащитники.

Ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Владимир Балух, вновь объявивший голодовку, отказался от употребления пищи и воды из-за нарушения его права на встречу с консулом Украины.

Напомним, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

В октябре 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которому ранее Раздольненский "райсуд" дал пять лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В январе 2019-го Керченский "горсуд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении, а в феврале его этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. После этого его перевезли в СИЗО Краснодара.

Сейчас Балух содержится в колонии Тверской области. На прошлой неделе его снова поместили в штрафной изолятор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"