"Не спит уже двое суток": адвокат сообщила о состоянии голодающего Балуха

Динзе призвала предоставить украинскому политзаключенному круглосуточную медпомощь

Фото: Oleksandra Surgan / krymr.org.

Украинский политзаключенный Владимир Балух, вновь объявивший голодовку, отказался от употребления пищи и воды из-за нарушения его права на встречу с консулом Украины. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе, посетившую его в российской колонии.

"Поскольку он является гражданином Украины, он имеет безусловное право на встречу с консулом. И в настоящее время пока он отказывается от употребления пищи и воды. То есть в настоящее время он находится на сухой голодовке", – рассказала она.

Адвокат добавила, что Балух не сможет долго быть на сухой голодовке, так как при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушений работы не только внутренних органов, но и нервной системы, что связано с полной потерей сна.

"В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток", – добавила Динзе.

По ее словам, 28 июня она написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Балуху круглосуточную медицинскую помощь, а также поместить его в медицинскую часть.

"Европейский суд напрямую декларирует то, что лицу необходимо оказывать полную, комплексную помощь, не нарушая его права на отказ от употребления пищи. То есть здесь и медицинская помощь, здесь и помощь других профильных врачей, включительно психолога. В связи с этим я в заявлении указала на то, что я прошу разрешить допуск к Балуху в настоящее время врача судебно-медицинского эксперта с более чем 30-ти летним стажем для его предварительного осмотра и обследования", – сообщила адвокат.

Напомним, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

В октябре 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которому ранее Раздольненский "райсуд" дал пять лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В январе 2019-го Керченский "горсуд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении, а в феврале его этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. После этого его перевезли в СИЗО Краснодара.

Сейчас Балух содержится в колонии Тверской области. На прошлой неделе его снова поместили в штрафной изолятор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Не спит уже двое суток": адвокат сообщила о состоянии голодающего Балуха". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"