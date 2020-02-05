Украинское правительство подготовило отчет о работе и готово представить его в парламенте

Министры проведут в профильных парламентских комитетах презентации того, что было сделано за 5 месяцев

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о мерах по усилению сотрудничества между правительством и Верховной Радой, необходимость которой подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский во время предыдущей встречи с премьером.

"Договорились о том, что в ближайшее время вместе с правительством и главами парламентских комитетов проведем стратегическую сессию, чтобы серьезно поговорить на тему стратегии страны. Также министры на этой неделе проведут в профильных парламентских комитетах презентации того, что было сделано за 5 месяцев и планируется на ближайший год", – отметил Гончарук на совещании у президента, сообщает пресс-служба главы государства.

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Напомним, что история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским, получила продолжение.

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Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появившиеся в СМИ записи. Однако позже премьер заявил, что написал заявление об отставке, но Зеленский дал ему второй шанс.

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