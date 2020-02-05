Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

Украинское правительство подготовило отчет о работе и готово представить его в парламенте

5 февраля, 04:24

Министры проведут в профильных парламентских комитетах презентации того, что было сделано за 5 месяцев

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о мерах по усилению сотрудничества между правительством и Верховной Радой, необходимость которой подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский во время предыдущей встречи с премьером.

"Договорились о том, что в ближайшее время вместе с правительством и главами парламентских комитетов проведем стратегическую сессию, чтобы серьезно поговорить на тему стратегии страны. Также министры на этой неделе проведут в профильных парламентских комитетах презентации того, что было сделано за 5 месяцев и планируется на ближайший год", – отметил Гончарук на совещании у президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Реклама

Напомним, что история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским, получила продолжение.

В тренде
Открывается третья сессия Рады: хотят уволить министра и сократить депутатов

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появившиеся в СМИ записи. Однако позже премьер заявил, что написал заявление об отставке, но Зеленский дал ему второй шанс.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

правительство отчет парламент Владимир Зеленский Алексей Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Как себя чувствуете?": Киву в Раде засекли за перепиской с Жириновским (видео)Политика
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
Эрдоган крикнул
Эрдоган крикнул "Слава Украине!": россияне возмущены "предательством"Политика
Зеленский после встречи с Эрдоганом дал срочное поручение СБУ
Зеленский после встречи с Эрдоганом дал срочное поручение СБУПолитика
Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты: интервью с министром юстиции
Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты: интервью с министром юстицииУкраина
Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фото
Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фотоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...