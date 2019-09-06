Украину посетит глава МИД соседней страны

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску воспользовался приглашением своего украинского коллеги Пристайко

Нику Попеску. Фото: facebook.com/NicuPopescuMAE

По приглашению министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко страну с рабочим визитом посетит его молдавский коллега Нику Попеску.

Об этом глава МИД Молдовы сообщил 6 сентября на своей странице в Facebook.

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"Наши отношения с Украиной, нашим соседом и стратегическим партнером, заслуживают особого внимания, поэтому мы поддерживаем постоянный контакт с украинскими коллегами", – пишет Попеску.

Он уточнил, что его рабочий визит состоится 9 сентября. В рамках поездки у него запланированы переговоры с рядом высокопоставленных членов Кабинета министров и Верховной Рады Украины.

"Мы обсудим двустороннюю повестку дня, региональное и международное сотрудничество, европейскую интеграцию и другие темы, представляющие для нас общий интерес", – резюмирует глава молдавской дипломатии.

Напомним, в июле Киев посетила глава молдавского правительства Майя Санду. На нашем сайте вы можете узнать, как прошла ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

А перед этим Санду дала "Сегодня" интервью, в котором поделилась планами на своей должности, а также рассказала, по какому пути планирует вести Молдову. Подробнее об этом в видеосюжете:

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