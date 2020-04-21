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  1. Новости политики

Украину снова втянут в скандал: чем для Киева опасные выборы в США

21 апреля, 09:21

Сергей Мартынец , Виталий Рябошапка

Даже коронавирус и экономический кризис в США не дадут забыть об Украине

Соперником Дональда Трампа на выборах президента США станет Джо Байден и против него действующий американский лидер пустит в ход скандал с Украиной, в котором замешан его сын. Команда Трампа будет использовать нашу страну по полной и это будет опасный период. Кроме того, снова придется выбирать сторону – пойти на поводу у действующего президента или поддержать Байдена, у которого большой шанс победить и с которым потом работать Киеву.

Во время президентской гонки между двумя кандидатами за пост президента даже коронавирус и экономический кризис не дадут забыть об Украине, которую будут использовать (особенно Трамп) по максимуму.

"Думаю, скандал вокруг Украины только усилится. Они же еще полностью не сыграли всю эту историю с сыном Байдена. Полагаю, они ее поднимут снова, и снова наша страна будет в центре внимания. И, я думаю, нас ждут очень непростые времена и Украине будет немножко "больно" во время американской кампании, ну и после", – высказал мнение в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Читайте также: "Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в США

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В свою очередь аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский считает, что "все даже хуже, чем до кризиса, который очень сильно бьет по действующему американскому президенту". Он считает, что Трамп и его команда будут хвататься за любую возможность, чтобы "утопить" Байдена. По его словам, сложно будет уже к концу лета – в начале осени, когда президентская кампания в США выйдет на финишную стадию.

"Как только Байдена официально выдвинут, начнутся удары по его семье, и Украина снова окажется на первых полосах американских газет. Это будет очень опасный период для Украины. Мы попадем между двумя жерновами. Эмиссары от Трампа будут требовать от украинских властей реанимации дела по сыну Байдена, возможно, даже чтобы объявили его в международный розыск. Чтобы вы понимали: Трамп как человек не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Смотрите, как он обрезал финансирование ВОЗ в разгар эпидемии! С другой стороны, я не исключаю, что в Киев приедут и эмиссары Байдена. Которые скажут: решайте сами, Трампу осталось пару месяцев, а вам жить. Если это сделаете, останетесь с Россией один на один", – сказал эксперт и добавил, что для Украины самым правильным вариантом будет – не вмешиваться в американские выборы.

Подробней читайте в статье "Выборы в США: "Украине будет немножко больно".

Ранее эксперты рассказывали сайту "Сегодня" о самом выгодном для Украины кандидате в президенты США. Соперник Трампа известен поддержкой Украины и резко настроен против России.

Сандерс поддержал Байдена

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США скандал Дональд Трамп выборы в США Джо Байден

Источник: Сегодня

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