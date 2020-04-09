Определился соперник Трампа на выборах, но сам президент США в этом не уверен

Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, которого ранее жестко раскритиковала экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, вышел из борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. Так он прокомментировал заявление Сандерса о приостановке кампании.

"Он на самом деле не выбыл из гонки. А как же его делегаты? Он сказал, что сохранит своих делегатов, и это довольно интересно, - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. - Так он выбывает из гонки или нет? Так не выбывают из гонки. Вы сохраняете своих делегатов и хотите получить еще больше делегатов до съезда – странное дело происходит".

"Я не знаю, что происходит, – подчеркнул президент. - Я думаю, он делает это для того, чтобы вести переговоры".

Глава Белого дома также обратил внимание на то, что бывший президент-демократ Барак Обама до сих пор не поддержал кандидатуру соперника Сандерса среди демократов Джозефа Байдена.

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"Я поражаюсь тому, что президент Обама не поддержал Сонного Джо (так Трамп называет Байдена. – Ред.). Этого так и не произошло. Когда же он это сделает?" – задал вопрос Трамп. "Он (Обама. – Ред.) знает что-то, чего вы не знаете, но я, как мне кажется, знаю... Так что это будет интересно", - добавил американский лидер.

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Сандерс в среду, 9 апреля, в обращении к сторонникам объявил о приостановке своей предвыборной кампании и выходе из борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии. При этом он отметил, что "будет взаимодействовать с Джозефом Байденом в том, чтобы продвигать прогрессивные идеи", и подчеркнул, что сохранит имеющихся у него в настоящее время делегатов, не призвав их поддержать Байдена.

Объявление о выходе из борьбы Сандерс сделал на следующий день после состоявшихся в штате Висконсин первичных выборов, в ходе которых на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Трампа на выборах 3 ноября, выдвигаются 84 делегата. Результаты выборов в Висконсине, проходивших в условиях пандемии, не будут оглашены по крайней мере до 13 апреля, но соперник Сандерса – бывший вице-президент Байден – сразу после закрытия избирательных участков заявил в интервью телекомпании CNN, что рассчитывает на победу. Решение Сандерса выйти из борьбы, отметила CNN, открывает путь для выдвижения Байдена кандидатом Демократической партии.

По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 217 делегатов национального съезда, а у Сандерса 914 голосов делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты, уже в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Ранее новости "Сегодня" писали, что из-за коронавируса Трамп и Байден вынуждены менять избирательные кампании в США.

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