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  1. Новости политики

Зеленский пообещал компенсацию погорельцам Житомирской области

20 апреля, 17:58

Станислав Кожемякин

"Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", - отметил президент

На этой неделе Кабинет министров планирует обсудить компенсацию убытков, которые были причинены лесными пожарами жителям Житомирской области.

Об этом на совещании с членами правительства и правоохранителями 20 апреля сообщили президенту Владимиру Зеленскому.

"Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно, – и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", – подчеркнул глава государства.

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На совещании ориентировочную сумму ущерба от пожара оценили в 25 млн гривен. При этом жертв среди населения не было, но около 50 человек пришлось отселить.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков назвал причиной массового распространения пожаров нарушение правил пожарной безопасности. По его словам, предотвратить подобные ситуации в будущем поможет изменение законодательства о мерах противопожарной безопасности.

Ранее он опубликовал гневное сообщение в соцсети, где разместил доказательства поджога и назвал поджигателей "ублюдками".

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компенсации Владимир Зеленский лесные пожары житомирская область

Источник: Сегодня

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