В Житомирской области из сел, окруженных огнем, эвакуировали жителей

В Житомирской области из четырех сел Овручского района, в котором продолжаются масштабные лесные пожары, эвакуировали более 50 человек.
Об этом заявил спикер Житомирской областной государственной администрации Юрий Мельник.
"Около 50 человек эвакуировали. Это преимущественно люди в возрасте 60-90 лет. Их переселили в соседние села. Большинство находятся сейчас в Гладковичах. Они в школах, домах культуры, часть приняли местные жители. Все обеспечены продуктами", - рассказал он.
По словам Мельника, эвакуировали людей из Нижней Рудни, Магдина, Личманов и Островов, где сгорели 43 жилых дома.
Напомним, ранее в Житомирской области из-за поджога сухой травы огонь распространился на площадь в два гектара, и в селе Борятин сгорело почти 30 зданий, из них 16 жилых домов.
Также "Сегодня" сообщали о последствиях пожаров возле Чернобыльской АЭС. Огонь в Зоне отчуждения оставил после себя десятки гектаров выжженной территории. Участки уничтоженного леса – огромные, местами земля сожжена дотла. Желто-черные пятна, оставшиеся на месте пожарища, тянутся на десятки километров.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк