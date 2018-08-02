Ущерб от России на 100 миллиардов: Грымчак объяснил потери Украины

Сегодня, 12:51

Оккупированные территории с начала российской агрессии сильно пострадали от действий оккупантов

Донбасс. Фото: AFP
Донбасс. Фото: AFP

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак объяснил заявления западных экспертов о потерях Украины 100 миллиардов долларов от оккупации Крыма и агрессии России на Донбассе.

Об этом она рассказал в интервью телеканалу NewsOne.

По его словам, в эту сумму входит не только разрушенная инфраструктура, но и экономические потери.

"Аслунд (старший научный сотрудник Евразийского центра "Атлантического совета" – ред.), по непрямым данным, насчитал сумму, как минимум, 100 миллиардов долларов убытков. Эти 100 миллиардов – это убытки Украины. Это и недополученная выгода и те потери, которые уже произошли, и те потери, что товарооборот через наши порты уменьшился на Азовском побережье", – подчеркнул Грымчак.

Напомним, эксперты аналитического центра Atlantic Council подсчитали колоссальные потери Украины от оккупации Крыма и Донбасса. На востоке Украины в ходе боевых действий была разрушена инфраструктура. В исследовании эксперты оценили убытки от войны в 9,5 млрд долларов. Также они подсчитали потери от аннексии полуострова.

Так, 1 августа президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить иск против России за ущерб на Донбассе. Глава государства обратился к правительству с просьбой создать соответствующий межведомственный координационный орган для формирования консолидированной претензии к Москве.

Ранее мы писали, что в Украине пытаются сосчитать убытки от российской агрессии. Площади пострадавших от российской агрессии территорий на юге и на востоке Украины приблизительно равны. Отмечается, что на довоенный 2013 год доля Донбасса составляла 10% украинского ВВП, доля Крыма – 3,7%. Значит, в общем с потерей Крыма и части Донбасса Украина потеряла 13,7% ВВП.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак объяснил
Россия, война, Донбасс, ущерб, грымчак

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