Увольнение Гладковского: Порошенко нашел замену опальному чиновнику

Президент назначил председателем Межведкомиссии по политике ВТС и экспортному контролю замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса

Сергей Кривонос и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Увольнение Гладковского: Порошенко нашел замену опальному чиновнику //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ccc/aa0/5cacccaa076c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ccc/aa0/5cacccaa076c3.jpg 2019-04-09T19:48:00+03:00 Политика Президент назначил председателем Межведкомиссии по политике ВТС и экспортному контролю замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса

Место председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортному контролю, которое раньше занимал оскандалившийся Олег Гладковский, займет замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Президент Петр Порошенко уже подписал соответствующий указ №114/2019 "Об изменениях в персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля".

Как сообщается на сайте главы государства, указ вступает в силу со дня его публикации.

Напомним, что Олег Гладковский был уволен с должностей заместителя секретаря СНБО и главы межведкомиссии по политике ВТС и экспортному контролю после журналистского расследования, которое показало причастность его сына к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Якобы в сговоре с другими чиновниками Игорь Гладковский скупал военные запчасти в России, а также на складах украинской армии и продавал их предприятиям украинского оборонпрома по завышенным ценам. Журналисты хищения, произошедшие таким образом в сумму не менее 250 млн гривен.

На этом фоне временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию сведений о хищениях в Вооруженных силах и подрыве обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год и Комитет по нацбезопасности и обороны заявили о готовности провести совместное заседание.

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