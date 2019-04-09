Увольнение Гладковского: Порошенко нашел замену опальному чиновнику
Президент назначил председателем Межведкомиссии по политике ВТС и экспортному контролю замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса
Место председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортному контролю, которое раньше занимал оскандалившийся Олег Гладковский, займет замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
Президент Петр Порошенко уже подписал соответствующий указ №114/2019 "Об изменениях в персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля".
Как сообщается на сайте главы государства, указ вступает в силу со дня его публикации.
Напомним, что Олег Гладковский был уволен с должностей заместителя секретаря СНБО и главы межведкомиссии по политике ВТС и экспортному контролю после журналистского расследования, которое показало причастность его сына к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.
Якобы в сговоре с другими чиновниками Игорь Гладковский скупал военные запчасти в России, а также на складах украинской армии и продавал их предприятиям украинского оборонпрома по завышенным ценам. Журналисты хищения, произошедшие таким образом в сумму не менее 250 млн гривен.
На этом фоне временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию сведений о хищениях в Вооруженных силах и подрыве обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год и Комитет по нацбезопасности и обороны заявили о готовности провести совместное заседание.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Увольнение Гладковского: Порошенко нашел замену опальному чиновнику". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Луценко о хищениях в "оборонке": Контрабанду допускаю, но нажива неприемлема
Генпрокурор делает скидку на то, что в военное время запчасти для украинской техники нужны были "позарез"
Руководство "Укроборонпрома" пройдет проверку "детектором лжи"
На полиграфе также проверят всех ответственных за финансовую деятельность госпредприятий в составе концерна
"Укроборонпром" заменил российские детали на украинские для техники ВСУ
Большинство деталей для украинской бронетехники производятся в Украине и небольшая часть закупается за границей
Порошенко ввел в действие решение СНБО о прозрачности оборонного заказа
Порошенко подписал решение о реформировании ОПК