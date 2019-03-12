ВСК Рады по расследованию хищений в армии и комитет по нацбезопасности проведут совместное заседание

Заседание проведут по предложению главы Верховной Рады Андрея Парубия

Фото: rada.gov.ua.

ВСК Рады по расследованию хищений в армии и комитет по нацбезопасности проведут совместное заседание //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c03/bf5/5c5c03bf5d889.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c03/bf5/5c5c03bf5d889.jpg 2019-03-12T18:48:00+02:00 Политика Заседание проведут по предложению главы Верховной Рады Андрея Парубия

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию сведений о хищениях в Вооруженных силах и подрыве обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год и Комитет по нацбезопасности и обороны готовы в среду, 13 марта, провести совместное заседание. Об этом сообщил глава ВСК, секретарь комитета Иван Винник.

"Спикер Верховной Рады предложил мне и Пашинскому – председателю комитета по нацбезопасности и обороне – провести совместное заседание завтра (13 марта – ред.) в 15 часов", – пояснил Винник, добавив, что он уже согласовал с Сергеем Пашинским вопрос о проведении в среду, 13 марта, совместного заседания ВСК и комитета по нацбезопасности.

На уточняющий вопрос, будет ли это совместное заседание ВСК, комитета по нацбезопасности и антикоррупционного комитета, парламентарий отметил, что относительно последнего комитета пока не может сказать.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что журналисты "нарыли" информацию для скандального расследования о коррупции в "Укроборонпроме" на основании материалов следствия, которые были доступны только военным прокурорам. Теперь проводится служебная проверка, кто мог "слить" информацию в СМИ.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Им всем избрали меру пресечения в виде ареста (одному из них домашний арест).

Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".

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