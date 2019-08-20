Увольнение госслужащих: у Зеленского готовят важный законопроект

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Из-за осложнения с чисткой кадров в Государственной таможенной службе в Офисе президента Украины решили упростить процедуру трудоустройства и увольнения государственных служащих и уже готовят соответствующий законопроект.

Об этом 20 августа сообщил руководитель ГФС Максим Нефьодов, комментируя потенциальное увольнение глав ряда региональных таможен.

"Сейчас мы наработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) относительно того, чтобы упросить вопросы увольнения и найма на госслужбу", – сказал Нефьодов.

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В закон о госслужбе необходимо внести изменения для реформы таможни, подчеркнул он.

"Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников… Конечно, если мы будем по 6-7месяцев бегать за каждым госслужащим – он может в любой момент пойти на больничный и де-факто находиться там вечно, – полагаю, тогда процесс обновления точно затянется", – отметил Нефьодов.

По его словам, из всех руководителей таможен, которых президент Владимир Зеленский требовал уволить, на данный момент своей должности лишился только один – руководитель львовской таможни.

Напомним, ранее Зеленский призвал и.о. главы ГФС Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

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