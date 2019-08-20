Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Увольнение госслужащих: у Зеленского готовят важный законопроект

20 августа, 19:07

Бюрократические проволочки тормозят процесс реформирования таможни в Украине

/ Фото: AFP

Из-за осложнения с чисткой кадров в Государственной таможенной службе в Офисе президента Украины решили упростить процедуру трудоустройства и увольнения государственных служащих и уже готовят соответствующий законопроект.

Об этом 20 августа сообщил руководитель ГФС Максим Нефьодов, комментируя потенциальное увольнение глав ряда региональных таможен.

"Сейчас мы наработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) относительно того, чтобы упросить вопросы увольнения и найма на госслужбу", – сказал Нефьодов.

Реклама

В закон о госслужбе необходимо внести изменения для реформы таможни, подчеркнул он.

В тренде
Спортивный импичмент в Украине: Анна Соловей победила хама-президента, грозившего выгнать ее из сборной
Анна Соловей

"Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников… Конечно, если мы будем по 6-7месяцев бегать за каждым госслужащим – он может в любой момент пойти на больничный и де-факто находиться там вечно, – полагаю, тогда процесс обновления точно затянется", – отметил Нефьодов.

По его словам, из всех руководителей таможен, которых президент Владимир Зеленский требовал уволить, на данный момент своей должности лишился только один – руководитель львовской таможни.

Напомним, ранее Зеленский призвал и.о. главы ГФС Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

госслужащие ГФС налоговая служба Нефьодов Офис президента

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видеоПолитика
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видео
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видеоПолитика
Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой: видео
Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой: видеоПолитика
Сенсоры для кнопкодавов: депутаты Верховной Рады будут голосовать по отпечатку пальцев
Сенсоры для кнопкодавов: депутаты Верховной Рады будут голосовать по отпечатку пальцевПолитика
Скандал с Сарой Нетаньяху: очевидцы рассказали, как все было на самом деле
Скандал с Сарой Нетаньяху: очевидцы рассказали, как все было на самом делеПолитика
Скандал с Сарой Нетаньяху и караваем: как отреагировали у Зеленского
Скандал с Сарой Нетаньяху и караваем: как отреагировали у ЗеленскогоПолитика

Новости партнеров

Loading...