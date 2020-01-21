В 2020 году Раду распускать не будут: Разумков назвал главную причину

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Для роспуска Верховной Рады в 2020 году нет оснований, поскольку украинский парламент имеет иммунитет на год и вполне справляется со своими задачами. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов спикер парламента Дмитрий Разумков.

Ранее в оппозиции заявляли о возможных досрочных выборах в парламент уже в этом году, однако Разумков не видит причин для этого.

"С точки зрения закона, насколько я помню, то это невозможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. Мы видим сегодня и коалицию – монокоалицию, монобольшинство, ну не важно, принимающую законы и работающую достаточно эффективно. В целом парламент работает достаточно эффективно. Лично я, например, сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы", – сказал Разумков.

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Он отметил, что многие законы удалось принять благодаря поддержке разных политических сил.

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Как мы уже писали, Разумков объяснил и нарушения регламента Рады. По его словам, если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой продуктивной.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперты рассказывали, может ли власть обновить Раду и устроить досрочные выборы. В Украине считают, что в случае перевыборов "слугам народа" уже "не светит" такой успех, как на последних парламентских выборах.

Недавно Разумков в интервью телеканалу "Украина 24" в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном рассказывал, что изменил в кабинете спикера. Смотрите об этом на видео:

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