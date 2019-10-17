В Белом доме заявили, что серьезных разговоров о визите Зеленского не было

Не обсуждались даже сроки, - заявили в администрации американского президента

/ Фото: AFP

Администрация США не проводила серьезных обсуждений организации визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый домдля проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни на брифинге для журналистов.

"Я не помню серьезных разговоров об организации встречи Трампа и Зеленского. Не обсуждались даже сроки", — отметил он.

Реклама

Напомним, что в США Зеленский провел встречу с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке, которым рассказал о стремлении и возможностях новой власти решить все проблемы иностранных инвесторов в стране.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама