В будущее заложена бомба: реакция Яценюка на решение КСУ по роспуску Рады
Бывший премьер-министр Украины считает вердикт Конституционного суда нарушением Основного закона
Признав соответствующим Конституции Украины решение президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду, Конституционный суд пошел на поводу у политической целесообразности.
Так заявил на своей странице в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, назвав это нарушением Конституции.
Он провел аналогию между сегодняшним решением и событиями 2010 года, когда Конституционный суд под давлением экс-президента Виктора Януковича "создал так называемую коалицию "тушек", а после этого он вообще без воли украинского народа меняет украинскую Конституцию".
"В будущее заложена бомба – для следующего парламента, для действующего президента", – резюмирует Яценюк.
Лидер НФ задается риторическими вопросами: "А что будет через год, когда рейтинг нового парламента будет близок к рейтингу нынешнего?" и "Что делать с президентом, если рейтинг президента не будет соответствовать социальным и общественным ожиданиям?"
Яценюк также напомнил о том, что ответственность за будущие события нести судьям КСУ, "преобладающее большинство которых наплевали на Конституцию, желая понравиться новой украинской власти".
Напомним, Арсений Яценюк уже не впервые утверждает о неконституционности указа президента Зеленского о роспуске парламента.
Мы также писали, что 11 июня в Конституционном суде прошло первое заседание Большой палаты КСУ по вопросу законности проведения в стране досрочных парламентских выборов. Заседание посетил также и президент Зеленский, который выступил с короткой речью.
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