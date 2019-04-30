В ЦИК заверили, что будут готовы провести досрочные выборы в Раду

По мнению Слипачук, это является комплексным вопросом

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В случае объявления досрочных парламентских выборов, Центральная избирательная комиссия будет готова к их проведению. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"Я думаю, в случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены для того, чтобы они состоялись, будут также оперативно решены, потому что мы имеем вопросы законодательства, регулирующего (проведение выборов, – Ред.), вопрос о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые имеют очень важное влияние, и которые в рамках парламентских выборов будут значительно большей проблемой, чем на уровне президентских", – сказала она.

По мнению Слипачук, это является комплексным вопросом, но ЦИК в пределах своих полномочий будет осуществлять все, чтобы сделать те шаги, которые необходимы для избирательного процесса.

Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.

22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.

23 апреля народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко начал собирать подписи за отставку председателя парламента Андрея Парубия.

Спикер Рады отметил, что сразу после того, как депутаты соберут 150 подписей, вопрос будет поставлен на голосование за его отставку, но это произойдет после того, как будет принят и подписан им закон о функционировании украинского языка как государственного, по которому Рада уже рассмотрела около 2000 поправок.

Парламентские фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" утверждают, что проведение досрочных выборов Верховной Рады является незаконным и они должны пройти в октябре.

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