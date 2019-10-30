В день визита Путина в Венгрию Будапешт заблокировал заявление НАТО по Украине

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия на Украине нового закона о языке

Венгрия / Фото: Getty Images

Венгрия продолжает попытки давить на Украину через НАТО. Так, Будапешт заблокировал совместное заявление представителей стран альянса по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает "Радио свобода".

По словам министра, в ходе подготовки заявления Будапешт сделал ряд предложений, которые обязывали бы Украину обратить внимание на права венгерской общины в Закарпатье. Однако эти предложения приняты не были. В результате Венгрия наложила вето на документ. "Мы не готовы жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров", которые живут на Западе Украины", – подчеркнул Сийярто.

Пресса обращает внимание, что блокировка заявления НАТО произошла в день визита президента России Владимира Путина в Венгрию. Там он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

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Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия на Украине нового закона о языке. Единственным государственным языком в стране стал украинский. Он является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, но не распространяется на частное общение. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства в Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и соглашения об ассоциации Украины с Европой. В свою очередь Киев заявил, что Украина полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

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Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании.

При этом Будапешт не скрывает свои амбиции в отношении Закарпатья – в мае ответственный за развитие сотрудничества с этим регионом Иштван Грежа объявил начало "венгерской культурной экспансией".

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