В ЕС прокомментировали возможную "узурпацию" власти "Слугой народа" в Раде

Мингарелли рассказал, в чем плюс тотального превосходства президентской партии в новом парламенте

Хьюг Мингарелли. Фото: Данил Павлов, Сегодня

Коалиция в Верховной Раде может и не понадобиться, ведь партия "Слуга народа" уже набирает более 250 мест в парламенте, а еще ожидается присоединение мажоритарщиков. В Украине заговорили том, что однопартийное большинство в Раде приведет к узурпации власти. В то же время посол Евросоюза в Хьюг Мингарелли не видит в этом ничего страшного и напоминает о воле народа.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", комментируя результаты выборов.

По его совам, сформированное президентской партией большинство в новом парламенте позволит ускорить процесс реформ, а законопроекты, предложенные Кабмином, больше не будут застревать в Раде.

"Я понимаю, что однопартийное большинство несет не только позитив, а означает и риски, но мы должны надеяться, что новое руководство государства – мудрые люди, которые используют это большинство ради позитива. После свободных и честных выборов – а они в Украине были именно такими – нельзя говорить об узурпации. А то, что "Слуга народа" получила большинство, отражает волю украинских граждан", – заявил Мингарелли.

В то же время в ЕС рассчитывают, что новое парламентское большинство будет принимать во внимание и мнение оппозиции, и будет использовать свою власть для ускорения реформ.

Как сообщали новости "Сегодня", по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Отметим, что сейчас ЦИК принимает протоколы с мокрыми печатями, после чего будет официально объявлен победитель выборов.

Всего у "Слуги народа" в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также читайте обо всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиках.

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