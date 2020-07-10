В ЕС жестко напомнили России про санкции и выполнение Минских соглашений

Россия, как подписант Минских соглашений, взяла на себя ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе и должна выполнять свои обязательства конструктивно. Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Реклама

"Как подписант Минских договоренностей Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнение этих договоренностей. Мы призываем Российскую Федерацию взять на себя эту ответственность и конструктивно действовать в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Кулеба: Попытки России перекрутить Минские договоренности обречены на провал

В Евросоюзе напомнили России, что недавно продленные экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязаны к полному выполнению Москвой Минских соглашений.

В тренде Зеленский дал важное поручение Степанову

Также отмечается, что ЕС не признает незаконную оккупацию Россией Крыма и , голосование относительно изменений в Конституцию РФ, которое проводилось на Крымском полуострове с нарушением международного права. Кроме того, в ЕС осудили участие в процедуре голосования жителей неподконтрольных правительству Украины районов Донбасса, которым были выданы российские паспорта, что является нарушением духа Минских договоренностей.

Реклама

Напомним, в последнее время Россия пытается избавиться от санкций под предлогом эпидемии COVID-19. В связи с этим комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял текст обращения к международному сообществу не допустить реализации планов Москвы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама