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В ЕС жестко напомнили России про санкции и выполнение Минских соглашений

10 июля, 15:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Брюссель призвал Москву конструктивно учавствовать в переговорах

Россия, как подписант Минских соглашений, взяла на себя ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе и должна выполнять свои обязательства конструктивно. Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

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"Как подписант Минских договоренностей Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнение этих договоренностей. Мы призываем Российскую Федерацию взять на себя эту ответственность и конструктивно действовать в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата", - отмечается в заявлении.

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В Евросоюзе напомнили России, что недавно продленные экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязаны к полному выполнению Москвой Минских соглашений.

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Также отмечается, что ЕС не признает незаконную оккупацию Россией Крыма и , голосование относительно изменений в Конституцию РФ, которое проводилось на Крымском полуострове с нарушением международного права. Кроме того, в ЕС осудили участие в процедуре голосования жителей неподконтрольных правительству Украины районов Донбасса, которым были выданы российские паспорта, что является нарушением духа Минских договоренностей.

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Напомним, в последнее время Россия пытается избавиться от санкций под предлогом эпидемии COVID-19. В связи с этим комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял текст обращения к международному сообществу не допустить реализации планов Москвы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия ЕС Украина минские соглашения

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