Президент Эстонии рассылает рождественские открытки с призывами заботиться о природе и окружающей среде

Заботиться о природе и окружающей среде призывает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она от руки подписала уже 2700 рождественских открыток с такой просьбой. Поздравления написаны на эстонском, английском, французском, немецком и русском языках. Карточки сделаны из переработанной бумаги и украшены рисунком эстонской художницы, на котором изображены елка, лиса и заяц. Президент Эстонии говорит, что так хотели показать, что человек не может ставить себя выше природы.

Тема заботы об окружающей среде красной нитью проходит сквозь все новогодние мероприятия в Эстонии в этом году. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как установили экологическую елку в Эстонии.

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А еще раньше мы писали о том, что скандальная активистка Тунберг разочаровалась в экоактивизме, но пока не сдается. "Если посмотреть с определенной точки зрения, мы ничего не добились", – призналась Тунберг. Ее пригласили поучаствовать в демонстрации "Марш за климат", который проходит в Мадриде. И она вместе с актером Хавьером Бардемом присоединились к маршу в завершающей стадии.

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