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Глава МИД Эстонии поставил на место российского посла за слова о "подвиге советских солдат"

20 сентября, 15:56

Российский посол сделал заявления, будто жители Эстонии чтят "подвиги" советских солдат, "освободивших" Эстонию

Урмас Рейнсалу. Фото из открытых источников

Урмас Рейнсалу. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, который ранее назвал провокацией салют в России в честь "освобождения" Таллина, сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что МИД планирует вызвать российского посла Александра Петрова из-за его высказывания, будто жители Эстонии чтут подвиги советских воинов-освободителей, сообщает rus.delfi.ee.

"Следует напомнить, что когда 22 сентября подразделения Красной армии оккупировали Таллинн, то немецких войск в это время в городе уже не было и сопротивление оказывали преимущественно вернувшиеся из Финляндии эстонские добровольцы, - сказал Рейнсалу. - На башне Длинный Герман спустили сине-черно-белый флаг и подняли красный".

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По словам Рейнсалу, российский посол сделал заявления, будто жители Эстонии чтят "подвиги" советских солдат, "освободивших" Эстонию.

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"Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет российского посла и представит ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы", - отметил Рейнсалу.

Ранее мы писали о том, что Эстония хочет получить от Москвы компенсацию за советскую оккупацию.

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Россия Эстония Рейнсалу

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