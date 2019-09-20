Глава МИД Эстонии поставил на место российского посла за слова о "подвиге советских солдат"

Урмас Рейнсалу. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, который ранее назвал провокацией салют в России в честь "освобождения" Таллина, сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что МИД планирует вызвать российского посла Александра Петрова из-за его высказывания, будто жители Эстонии чтут подвиги советских воинов-освободителей, сообщает rus.delfi.ee.

"Следует напомнить, что когда 22 сентября подразделения Красной армии оккупировали Таллинн, то немецких войск в это время в городе уже не было и сопротивление оказывали преимущественно вернувшиеся из Финляндии эстонские добровольцы, - сказал Рейнсалу. - На башне Длинный Герман спустили сине-черно-белый флаг и подняли красный".

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По словам Рейнсалу, российский посол сделал заявления, будто жители Эстонии чтят "подвиги" советских солдат, "освободивших" Эстонию.

"Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет российского посла и представит ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы", - отметил Рейнсалу.

Ранее мы писали о том, что Эстония хочет получить от Москвы компенсацию за советскую оккупацию.

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